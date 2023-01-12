影／保全主管清晨上班遭撞死 警找到肇逃轎車沒看到人
陳姓男子今晨在基隆市中正路，疑遭車輛撞擊送醫不治，肇事者逃離現場。警方不久在漁港一街找到車頭嚴重毀損的逃車轎車。高姓車主說，車子是兒子開的，不知道車禍是怎麼發生的，也不知道兒子在那裡。
今天清晨5分50分左右，基隆警、消接獲中正路672號前發生車禍。消防人員到場，將50多歲陳男送醫，急救無效死亡。
警方封鎖車禍現場採證，並調閱道路監視器畫面，查出白色肇事轎車沿中正路，從正濱地區開到八斗子後，把車停在漁港一街路旁，下車逃逸。肇事車輛右前車頭有明顯撞擊痕跡，車身嚴重毀損。
高姓車主接獲警方通知出面說明，表示這輛車是兒子在使用，不知道為什麼會發生車禍。
據了解，陳男在保全公司擔任主管，今天一大早出門上班前，先到便利超商買咖啡，疑在路旁等待過馬路搭公車時機時被車撞上。
車禍發生時在路邊吃米苔目的男子說，有聽到非常刺耳的煞車聲，接著不到1秒的時間，就看到肇事的車子朝他方向衝過來。聽那煞車聲，感覺車子開很快。
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