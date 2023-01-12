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嘉縣民雄專責救護隊成立1年執行近3千件救護 急救成績顯著

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局為提升到院前緊急救護品質，去年在人口最稠密民雄鄉成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空間一致性高頂救護車，去年共計執行2872件緊急救護勤務，勤務量遠高於其他分隊800多件，其中對COVID-19確診救護案件多達230件。

消防局說，民雄專責救護隊配置7人，包括3名高級救護技術員 (EMTP)、4名中級救護技術員 (EMT2)，消防局在社會各界協助下，全部24輛救護車全面配置12導程心電圖機。民雄專責救護隊在縮短心肌梗塞患者診斷、判讀與治療時效帶來很大效益。

去年2872件救護案件統計，其中48件胸痛疑似「心血管疾病」救護，41件「經病患同意」進行心電圖監測，2件心肌梗塞於到院前提早發現，通知醫院做準備；29件意識模糊或昏迷為「低血壓」案件中，13件成功建立靜脈注射輸液途徑給予生理食鹽水治療；37件意識模糊或昏迷為「低血糖」案件中，34件成功建立靜脈注射並給予葡萄糖溶液治療。

由以上數據顯示，專責救護隊成立，救護人員專業有效醫療處置技術，明顯效的提高現場急救的效率及品質，讓患者獲得妥善治療。局長呂清海說，在縣長翁章梁、議長張明達與各界善心人士支持下，消防局全面配置「12導程心電圖機」，對疑似心肌梗塞病患醫療處置，能在第一時間實施心電圖診斷，並由醫療團隊進行判讀與即時診斷，爭取診斷黃金搶救時間。

嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空間一致性高頂救護車，去年共執行2872件緊急救護勤務。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空間一致性高頂救護車，去年共執行2872件緊急救護勤務。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空間一致性高頂救護車，去年共執行2872件緊急救護勤務。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空間一致性高頂救護車，去年共執行2872件緊急救護勤務。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣消防局去年成立民雄專責救護隊，去年共執行2872件緊急救護勤務，隊員練習急救技能。圖／嘉縣消防局提供

心肌梗塞 患者 救護車

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