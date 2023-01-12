台南警剪髮送暖行動 傳統理髮店老婦展笑容
「一個月只有1、2位客人…」，艱困守著40年經營傳統理髮店的74歲李姓老婦人向勤區台南市警二分局中正派出所員警吐露心酸。員警返所後一同研商濟助的好方法，更號召一同剪髮送暖行動，相約到理髮店剪髮，也讓老婦人歡喜拿著剪刀展現專長技藝。
據了解，位在中西區尊王路上的李姓老婦人一家，丈夫因罹患慢性病長年臥病在床，兒子則因小兒麻痺領有殘障手冊待業中，家中經濟來源僅靠李婦所經營的個人理髮店。然而，美髮沙龍等林立競爭，傳統理髮店客人日漸稀少，近來年生意寥寥可數，一家人勉強憑藉低收入戶補助金生活。
李姓老婦人日前向前來警勤區查察的中正派出所員警說「一個月只有1、2位客人，日子難過啊」，言談間吐露無奈、心酸。
中正派出所所長沈振莘、警員梁嘉宏得知其困境，昨天率員自費購買白米、泡麵等物資前往關心慰問，同時也立即幫其轉介至張榮發基金會與區公所急難紓困方案，希望透由各界力量來幫助李婦一家人能平安好過年。
素有「警專彭于晏」之稱的警員黃宇澤也自告奮勇至老婦人理髮店當起第1位警察客人，滿滿愛心並兼顧老婦人尊嚴的溫馨關懷，也讓她露出許久未見的笑容，打從心坎中說出「一年到頭來沒幾個客人、生活困難，還好有警察幫忙，希望可以安心過好年」。
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