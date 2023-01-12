快訊

蘇花公路大清水隧道坍方逾千立方米 空拍影像曝光

台南警剪髮送暖行動 傳統理髮店老婦展笑容

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「一個月只有1、2位客人…」，艱困守著40年經營傳統理髮店的74歲李姓老婦人向勤區台南市警二分局中正派出所員警吐露心酸。員警返所後一同研商濟助的好方法，更號召一同剪髮送暖行動，相約到理髮店剪髮，也讓老婦人歡喜拿著剪刀展現專長技藝。

據了解，位在中西區尊王路上的李姓老婦人一家，丈夫因罹患慢性病長年臥病在床，兒子則因小兒麻痺領有殘障手冊待業中，家中經濟來源僅靠李婦所經營的個人理髮店。然而，美髮沙龍等林立競爭，傳統理髮店客人日漸稀少，近來年生意寥寥可數，一家人勉強憑藉低收入戶補助金生活。

李姓老婦人日前向前來警勤區查察的中正派出所員警說「一個月只有1、2位客人，日子難過啊」，言談間吐露無奈、心酸。

中正派出所所長沈振莘、警員梁嘉宏得知其困境，昨天率員自費購買白米、泡麵等物資前往關心慰問，同時也立即幫其轉介至張榮發基金會與區公所急難紓困方案，希望透由各界力量來幫助李婦一家人能平安好過年。

素有「警專彭于晏」之稱的警員黃宇澤也自告奮勇至老婦人理髮店當起第1位警察客人，滿滿愛心並兼顧老婦人尊嚴的溫馨關懷，也讓她露出許久未見的笑容，打從心坎中說出「一年到頭來沒幾個客人、生活困難，還好有警察幫忙，希望可以安心過好年」。

素有「警專彭于晏」之稱的警員黃宇澤自告奮勇至老婦人理髮店當起第1位警察客人，也讓她露出許久未見的笑容。圖／讀者提供
素有「警專彭于晏」之稱的警員黃宇澤自告奮勇至老婦人理髮店當起第1位警察客人，也讓她露出許久未見的笑容。圖／讀者提供
台南市警二分局中正派出所所長沈振莘、警員梁嘉宏得知其困境，昨天率員自費購買白米、泡麵等物資前往關心慰問。圖／讀者提供
台南市警二分局中正派出所所長沈振莘、警員梁嘉宏得知其困境，昨天率員自費購買白米、泡麵等物資前往關心慰問。圖／讀者提供

警察 剪髮 兒子

延伸閱讀

息影逾20年金馬影后陸小芬回歸！ 曝新造型現在長這樣

Wendy新髮型再掀剪髮潮！「Wendy Cut」大升級2.0版本　凸顯五官、修飾小臉秒變溫柔小姊姊

謝瓊煖頂平頭托腮撞臉阿西　本尊直喊：找到親妹妹了！

剪髮必備這道 Face Layer，層次剪裁＋外翻捲度就是修飾臉型的關鍵！

相關新聞

影／憤怒的老爸！不滿女兒被帶去跨年 糾眾砸車暴打她學長

新北市三重區1名林姓男子，不滿未成年女兒未經報備，就答應李姓學長邀約跨年，中途喝令對方將女兒帶回。林男且帶了7個人去圍毆...

影／保全主管清晨上班遭撞死 警找到肇逃轎車沒看到人

陳姓男子今晨在基隆市中正路，疑遭車輛撞擊送醫不治，肇事者逃離現場。警方不久在漁港一街找到車頭嚴重毀損的逃車轎車。高姓車主...

嘉縣民雄專責救護隊成立1年執行近3千件救護 急救成績顯著

嘉義縣消防局為提升到院前緊急救護品質，去年在人口最稠密民雄鄉成立民雄專責救護隊，配置第一台有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材空...

台南警剪髮送暖行動 傳統理髮店老婦展笑容

「一個月只有1、2位客人…」，艱困守著40年經營傳統理髮店的74歲李姓老婦人向勤區台南市警二分局中正派出所員警吐露心酸。...

賭場以廟宇掩人耳目 23名賭徒偏僻山路聚賭

春節年關將屆，高雄市警方因應「清源2.0」及「重要節日治安維護」專案，清查轄區治安顧慮場所，發現賭場利用廟宇掩人耳目，在...

男過馬路遭車撞死！肇事者逃逸 路人聽到急煞聲猜開很快

基隆市陳姓男子今晨在中正區中正路，疑遭車輛撞擊當場死亡，肇事者未下車查看，開車離開現場。警方調閱道路監事器，已鎖定可疑車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。