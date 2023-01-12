賭場以廟宇掩人耳目 23名賭徒偏僻山路聚賭

春節年關將屆，高雄市警方因應「清源2.0」及「重要節日治安維護」專案，清查轄區治安顧慮場所，發現賭場利用廟宇掩人耳目，在廟後偏僻山路擺起天九賭場，警方包圍查緝，逮捕23名賭客及主持人，依賭博罪嫌移送法辦。

據了解，這處天九牌賭場設在在高雄市小港區大坪頂地區山路上，張姓婦人（64歲）涉嫌當賭場主持人，找蔡姓男子（52歲）在小港區高坪五路某廟宇附近把風，引導賭客到廟宇後方約200公尺處的賭場聚賭，以廟宇掩人耳目，但賭場並和廟宇無關。

警方清查轄區治安顧慮場所，接獲檢舉，指這座廟後方有賭場，不定期聚賭，高雄市警局督察室會同小港警分局組成專案小組查辦，經多日蒐證，昨天下午動員查緝。

警方先控制把風的蔡姓男子後，衝上山發現有20多人聚賭，賭客馬上鳥獸散，往山坡逃竄，但道路難行，立即被警方一一揪回，其中還包括1名80多歲的老婦人。警方控制全場，查扣天九牌賭具、抽頭1萬7000元、賭資10萬多元。