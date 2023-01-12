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高雄道路成片油漬險釀禍 警急聯繫清理追肇事車
高雄市苓雅區建國一路近國道1號交流道，昨天深夜路面出現約有百公尺的油漬，來源不明。員警連忙通報環保局清理，直到今天凌晨才清除完畢，幸未造成路過騎士因此滑倒受傷，警方也調閱相關監錄系統，釐清洩漏油漬的車輛。
據了解，昨天深夜11點35分，苓雅警分局員警巡邏路過苓雅區建國一路東向的外車道，發現路面出現成片油漬，由於可能造成路過機車騎士滑倒，警方在場警戒，並馬上通知環保局清理路面油漬。
環保局溝渠隊在路道路舖上約百公尺木屑清理油汙，並派灑水車到場，以洗衣粉清潔及沖洗路面，引起路人注目，直到清理2個多小時後，在今天凌晨2點才清洗完畢。
警方表示，員警全程在場交管，現場無人員受傷，目前正調閱監視器，釐清洩漏油漬的車輛，查明後將對肇事車開罰。
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