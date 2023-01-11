慰問警消沒去國民黨尾牙 侯友宜：早就排定行程

為期30天的「加強重要節日安全維護工作」從1月1日晚上10點正式開跑，新北市長侯友宜、副市長謝政達、市議會蔣議長與副議長陳鴻源等人，今天晚上分別前往新店、板橋、新莊、永和等地，慰勉警察分局、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位，同時發放加菜金、慰問品，感謝警、消、憲兵弟兄與民力組織的夥伴，在春節期間無私的奉獻與付出。

新北市長侯友宜先後至新店警分局、新店消防分隊、建國里守望相助隊慰問，致詞時說，加強重要節日安全維護工作是警察、市府團隊的重要工作，大家都非常辛苦，「這段時間別人放假，他們沒有辦法陪家人，我們要好好肯定他們」，讓新北市治安穩定，市民可以平安過年。

侯友宜活動後接受媒體採訪，針對今天是國民黨尾牙，怎麼沒去？侯說，今天重要節日工作慰問行程早就排定，這是本分該做的事情；另外，前國民黨中常委蕭景田賄選影片曝光，針對此狀況是否有評論？侯回應，最重要的法律歸法律，法律怎麼規定，該怎麼做就怎麼做。

新北市警局長黃宗仁16日將屆退，晚上陪同侯友宜慰問，指出結合五力齊發（義警、民防、警友、志工、巡守隊)，讓新北市民生活更安全舒適，也提醒同仁執勤要注意安全，加強安居打詐緝毒、加強交通疏導等。

新店警分局長余昭俊表示，會積極宣傳預防犯罪，尤其金融機構等行業現金充裕，易為歹徒覬覦發生犯罪，已強化「保護民眾存款、提款安全」工作計畫，使民眾感受到警察服務貼心。