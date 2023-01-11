慰問警消沒去國民黨尾牙 侯友宜：早就排定行程
為期30天的「加強重要節日安全維護工作」從1月1日晚上10點正式開跑，新北市長侯友宜、副市長謝政達、市議會蔣議長與副議長陳鴻源等人，今天晚上分別前往新店、板橋、新莊、永和等地，慰勉警察分局、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位，同時發放加菜金、慰問品，感謝警、消、憲兵弟兄與民力組織的夥伴，在春節期間無私的奉獻與付出。
新北市長侯友宜先後至新店警分局、新店消防分隊、建國里守望相助隊慰問，致詞時說，加強重要節日安全維護工作是警察、市府團隊的重要工作，大家都非常辛苦，「這段時間別人放假，他們沒有辦法陪家人，我們要好好肯定他們」，讓新北市治安穩定，市民可以平安過年。
侯友宜活動後接受媒體採訪，針對今天是國民黨尾牙，怎麼沒去？侯說，今天重要節日工作慰問行程早就排定，這是本分該做的事情；另外，前國民黨中常委蕭景田賄選影片曝光，針對此狀況是否有評論？侯回應，最重要的法律歸法律，法律怎麼規定，該怎麼做就怎麼做。
新北市警局長黃宗仁16日將屆退，晚上陪同侯友宜慰問，指出結合五力齊發（義警、民防、警友、志工、巡守隊)，讓新北市民生活更安全舒適，也提醒同仁執勤要注意安全，加強安居打詐緝毒、加強交通疏導等。
新店警分局長余昭俊表示，會積極宣傳預防犯罪，尤其金融機構等行業現金充裕，易為歹徒覬覦發生犯罪，已強化「保護民眾存款、提款安全」工作計畫，使民眾感受到警察服務貼心。
同時間，副市長謝政達和副議長陳鴻源也分別至板橋和永和區這兩個人口密度極高的行政區警、消防單位慰問，對此永和警分局長陳保安、板橋警分局長許芳毅都表示，年節期間會秉持重視治安、交通、為民服務的信念，加強團隊合作，確保治安平穩。
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