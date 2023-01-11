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春節出遊潮 消防二大演練旅館搶救提升逃生救火意識

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

農曆新年將至，桃園消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今日上午在旅館舉辦搶救演練，希望透過演練針對轄內417家人潮出入眾多的公共場所，做各項消防設備檢查，同時提醒業者留意用火用電安全及加強火災初期應變能力。

這次演練場所為地上4樓RC結構旅館，而2樓某房間除濕機起火，現場火警自動警報設備音響做動，啟動自衛消防編組；員工立即至該房間查看，發現火煙竄出，初期嘗試使用滅火器，無奈火勢過大，無法撲滅；其他員工也立即通報119消防局及疏散旅館內民眾，但仍有4位房客受困於2樓旅館內。

消防人員抵達立即與旅館防火管理人交接現場狀況，得知有4位房客受困於2樓旅館內，且其中2名於陽台呼救，啟動雲梯車伸梯救援；另2名民眾由消防人員入室搜索搶救救出。

消防二大指出，這次演練項目包含員工通報、初期滅火、避難引導、傷患救護、受困人員雲梯救援演練、破壞器材操作演練、消防水線射水滅火、Mayday Call、RIT救援及CCIO組織架構等。第二大隊長戴明杉表示，春節連假即將到來，為使業者及民眾重視公共安全及強化業者危機意識，特別舉辦消防搶救演練，也對轄內417家人潮出入眾多的公共場所，做各項消防設備檢查，同時提醒業者留意用火用電安全及加強火災初期應變能力。

農曆新年將至，桃園消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今日上午在旅館舉辦搶救演練，並檢驗消防設備。圖 ／消防二大提供
農曆新年將至，桃園消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今日上午在旅館舉辦搶救演練，並檢驗消防設備。圖 ／消防二大提供
農曆新年將至，桃園消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今日上午在旅館舉辦搶救演練。圖 ／消防二大提供
農曆新年將至，桃園消防第二大隊為因應人潮出入眾多及後疫情時代的旅遊潮，今日上午在旅館舉辦搶救演練。圖 ／消防二大提供

房間 房客 火災

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