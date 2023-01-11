影／憤怒的老爸！不滿女兒被帶去跨年 糾眾砸車暴打她學長

新北市三重區1名林姓男子，不滿未成年女兒未經報備，就答應李姓學長邀約跨年，中途喝令對方將女兒帶回。林男且帶了7個人去圍毆李男，並砸毀李男的轎車。警方最後將其中有動粗的5人依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

據了解，39歲的林男去年12月31日，意外發現17歲女兒整個下午不在家，於是打手機給她，才知道女兒被專科學校的20歲李姓學長約去跨年，頓時怒不可遏。

林男隨即叫女兒把手機交給學長聽，喝令李男立刻把她女兒載回三重區朝陽街。當天下午5時許，林男帶了7個人到約定地點守候，等到李男的轎車一出現，林男馬上駕車逆向堵在前方。

眾人隨即動手毆打李男，憤怒的林姓父親甚至跳上李男轎車引擎蓋，連番用腳猛然踹裂擋風玻璃洩憤，然後氣沖沖強行把女兒拉回、推進車內，開車揚長而去。