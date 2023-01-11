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影／憤怒的老爸！不滿女兒被帶去跨年 糾眾砸車暴打她學長

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名林姓男子，不滿未成年女兒未經報備，就答應李姓學長邀約跨年，中途喝令對方將女兒帶回。林男且帶了7個人去圍毆李男，並砸毀李男的轎車。警方最後將其中有動粗的5人依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

據了解，39歲的林男去年12月31日，意外發現17歲女兒整個下午不在家，於是打手機給她，才知道女兒被專科學校的20歲李姓學長約去跨年，頓時怒不可遏。

林男隨即叫女兒把手機交給學長聽，喝令李男立刻把她女兒載回三重區朝陽街。當天下午5時許，林男帶了7個人到約定地點守候，等到李男的轎車一出現，林男馬上駕車逆向堵在前方。

眾人隨即動手毆打李男，憤怒的林姓父親甚至跳上李男轎車引擎蓋，連番用腳猛然踹裂擋風玻璃洩憤，然後氣沖沖強行把女兒拉回、推進車內，開車揚長而去。

警方獲報有人打架趕抵時，現場只剩李男還在，問清事情始末，立刻調閱監視器找人，2個小時內通知林男等8人到案。最後由李男指認，警詢後將其中有動粗的39歲林姓父親、26歲蘇男、33歲林男、34歲楊男、34歲林男共5人，依傷害、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

林男施暴之後，氣沖沖強行把女兒拉回、推進車內，開車揚長而去。記者林昭彰／翻攝
林男施暴之後，氣沖沖強行把女兒拉回、推進車內，開車揚長而去。記者林昭彰／翻攝
警方在案發2小時內，通知林男等8人到案，警詢後將其中有動粗的5人函送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方在案發2小時內，通知林男等8人到案，警詢後將其中有動粗的5人函送法辦。記者林昭彰／翻攝
眾人圍毆李姓男子之後，隨即離開現場。記者林昭彰／翻攝
眾人圍毆李姓男子之後，隨即離開現場。記者林昭彰／翻攝
憤怒的林姓父親跳上女兒學長的轎車引擎蓋，連番用腳猛然踹裂檔風玻璃洩憤。記者林昭彰／翻攝
憤怒的林姓父親跳上女兒學長的轎車引擎蓋，連番用腳猛然踹裂檔風玻璃洩憤。記者林昭彰／翻攝

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