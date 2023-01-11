快訊

廣州一輛BMW衝撞人群「反覆碾壓」後撒錢 釀5死13傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑天雨視線不佳 台東自小客車撞擊老婦OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市吉林路二段今晚發生一起疑天雨路滑，加上視線不佳，自小客車撞上過馬路的老婦人，導致老婦失去呼吸心跳，送醫搶救，事故真正原因警方進一步調查釐清。

這起意外發生在晚上8點半左右，71歲黃姓駕駛從台南開車回花蓮，行經台東市吉林路二段時，疑似天雨路滑，加上視線不佳，撞上正要過馬路的75歲吳姓老婦；由於撞擊力道大，肇事自小客車前檔玻璃成蜘蛛網狀，前保險桿及引擎蓋凹陷；老婦人當場失去呼吸心跳。

附近民眾聽到巨大聲響，紛紛出來查看，發現有人遭撞，趕緊報警叫救護車；救護人員趕到現場初步為老婦做CPR急救後，緊急送往台東基督教醫院。

而警方現場給予黃姓駕駛酒測，酒測值為零，沒有酒駕。但由於現場附近沒有監視器，警方將依黃姓駕駛車上的行車紀錄器來釐清車禍發生原因。

警方現場給予黃姓駕駛酒測，酒測值為零，沒有酒駕。但由於現場附近沒有監視器，警方將依黃姓駕駛車上的行車紀錄器來釐清車禍發生原因。圖／讀者提供
警方現場給予黃姓駕駛酒測，酒測值為零，沒有酒駕。但由於現場附近沒有監視器，警方將依黃姓駕駛車上的行車紀錄器來釐清車禍發生原因。圖／讀者提供
台東市吉林路二段今晚發生一起疑天雨路滑，加上視線不佳，自小客車撞上過馬路的老婦人，導致老婦失去呼吸心跳，送醫搶救。圖／讀者提供
台東市吉林路二段今晚發生一起疑天雨路滑，加上視線不佳，自小客車撞上過馬路的老婦人，導致老婦失去呼吸心跳，送醫搶救。圖／讀者提供

台東 酒測

延伸閱讀

過年前台東市免費清運大型家具 每戶1次須預約

小小消防闖關來了！ 8日葫蘆墩文化中心登場還送消防模型車

影／宜蘭某國中女學生遭砂石車輾過 阿嬤目擊爆哭

影／台南轎車撞橋墩翻覆…5送醫、2人傷重不治 車禍原因仍釐清中

相關新聞

國3北上大溪爆二次車禍5傷 疑男子肇逃穿越國道被撞

國道3號北向56.8公里桃園市大溪路段，今天下午突然一名林姓男子疑似車禍肇逃，欲穿越北上車道，在內側車道遭一廂型車撞倒躺...

新北市前議員歐金獅 疑因涉賄被搜索

前新北市議員歐金獅，疑因涉及去年九合一大選賄選被人檢舉，今天上午9時許，新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局兵分多路前...

慰問警消沒去國民黨尾牙 侯友宜：早就排定行程

為期30天的「加強重要節日安全維護工作」從1月1日晚上10點正式開跑，新北市長侯友宜、副市長謝政達、市議會蔣議長與副議長...

影／憤怒的老爸！不滿女兒被帶去跨年 糾眾砸車暴打她學長

新北市三重區1名林姓男子，不滿未成年女兒未經報備，就答應李姓學長邀約跨年，中途喝令對方將女兒帶回。林男且帶了7個人去圍毆...

台中東區民宅今晚冒火煙 消防隊救出一人嗆傷送醫

台中市東區自由路一棟透天民宅，在今晚9時許傳出火警，消防局派遣中山等多個分隊，前往滅火，現場救出一名住戶，有嗆傷送醫，目...

疑天雨視線不佳 台東自小客車撞擊老婦OHCA送醫搶救

台東市吉林路二段今晚發生一起疑天雨路滑，加上視線不佳，自小客車撞上過馬路的老婦人，導致老婦失去呼吸心跳，送醫搶救，事故真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。