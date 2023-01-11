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疑天雨視線不佳 台東自小客車撞擊老婦OHCA送醫搶救
台東市吉林路二段今晚發生一起疑天雨路滑，加上視線不佳，自小客車撞上過馬路的老婦人，導致老婦失去呼吸心跳，送醫搶救，事故真正原因警方進一步調查釐清。
這起意外發生在晚上8點半左右，71歲黃姓駕駛從台南開車回花蓮，行經台東市吉林路二段時，疑似天雨路滑，加上視線不佳，撞上正要過馬路的75歲吳姓老婦；由於撞擊力道大，肇事自小客車前檔玻璃成蜘蛛網狀，前保險桿及引擎蓋凹陷；老婦人當場失去呼吸心跳。
附近民眾聽到巨大聲響，紛紛出來查看，發現有人遭撞，趕緊報警叫救護車；救護人員趕到現場初步為老婦做CPR急救後，緊急送往台東基督教醫院。
而警方現場給予黃姓駕駛酒測，酒測值為零，沒有酒駕。但由於現場附近沒有監視器，警方將依黃姓駕駛車上的行車紀錄器來釐清車禍發生原因。
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