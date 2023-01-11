邊解雇邊徵才惹議 大享容器員工竹縣府前舉白布條抗議

新竹縣大享容器工業（股）公司今遭爆面臨嚴重財務危機，去年12月中預告要僅憑債權憑證，以24期「分期付款」方式在本月底資遣96名本、外籍員工，但又同時對外大舉徵才。大享員工指公司積欠貨款、遲發薪資，且有至少半年的勞健保費欠繳，今天在多個勞工團體和縣議員聲援下，在縣府門口拉白布條抗議，隨後進行勞資第2次調解會，傍晚6點結束，雙方達成4點共識。

抗議者高舉白布條，喊出大享容器提債權憑證，根本就是廢紙一張。抗議者說，大享容器共有364名員工，其中包含88名外籍人員。大享在去年11月就展開第一波資遣行動，12月中書面通知，包含工會理事長郭佳瑜等人，共45名本勞、51名外勞都在資遣名單之列，但大享一邊資遣一邊卻在人力銀行徵才，引來員工不滿。

這場抗議行動引來新竹縣產職企業總工會、全國自主勞工聯盟、宜蘭縣產業總工會、台南市產業總工會等勞團代表聲援，新竹縣議員羅美文、朱健銘、蔡蕥鍹、林碩彥、以及竹北市代曾玉菱、邵啟月、游雅婷等跨黨派到場關心。

對此，縣府勞工處副處長林東山說，上月縣府得知大享因虧損業務緊縮，即將資遣前述勞工，該處去年12月27日召集首次勞資協調後，資方帶回「勞方資遣費給付」、「112年薪資全額給付」、「優先資遣外籍移工」等3項勞方訴求以求解套。依據就業服務法第42條規定保障本國人就業權益，建議大享優先資遣外籍移工，且應先徵詢本勞轉從事外籍移工工作項目的意願。

此外，勞工處已要求大享暫停招募，要求業者輔導被資遣人員優先轉任技術性工作，另外也積極協調勞、資雙方就資遣費、薪資給付取得共識。若未來資遣費無法依照法規給付的話，縣府將引用勞動基準法裁罰大享容器30萬元到100萬元不等，如果違反就業服務法，將請勞動部刪減大享原有的外籍移工名額數量。