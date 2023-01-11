網友爆料議員車禍找人頂包？ 林依婷提妨害名譽告訴

有網友在DPP網路爆料，台南市議員林依婷車禍肇事找人頂包，林依婷今天說，網友爆料內容不是事實，她已於今天中午11點30分到台南市警四分局育平所，針對網友提出妨害名譽告訴。

網友爆料，前陣子選舉期間，林依婷跟蔡姓女助理開車在趕行程時，很不幸的在永華路撞到人，好巧不巧，被撞的當事人剛好是在魚市場工作的殺魚手。於是在車上的林依婷很快地打給在漁會當理事長的爸爸討救兵，並將電話給了被撞的當事人聽。

網友PO文指出，電話中，在漁會理事長林士傑的處理協調後，過了沒多久，一名不知名男子趕在報警前趕到現場，並對隨後趕到的警察先生自首說，車是他本人開的喔，然後就跟以肇事當事人的身份去做筆錄了。