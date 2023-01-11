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網友爆料議員車禍找人頂包？ 林依婷提妨害名譽告訴

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

有網友在DPP網路爆料，台南市議員林依婷車禍肇事找人頂包，林依婷今天說，網友爆料內容不是事實，她已於今天中午11點30分到台南市警四分局育平所，針對網友提出妨害名譽告訴。

網友爆料，前陣子選舉期間，林依婷跟蔡姓女助理開車在趕行程時，很不幸的在永華路撞到人，好巧不巧，被撞的當事人剛好是在魚市場工作的殺魚手。於是在車上的林依婷很快地打給在漁會當理事長的爸爸討救兵，並將電話給了被撞的當事人聽。

網友PO文指出，電話中，在漁會理事長林士傑的處理協調後，過了沒多久，一名不知名男子趕在報警前趕到現場，並對隨後趕到的警察先生自首說，車是他本人開的喔，然後就跟以肇事當事人的身份去做筆錄了。

台南市警四分局今天調查後說，車禍發生於去年5月11日下午2點17分，地點在永華路、永華六街口郭姓民眾（27歲）駕駛轎車搭載林依婷和女助理與錢姓民眾（44歲）騎乘機車發生交通事故，員警到場時4人都在現場，錢受傷送醫，當時未有人提出疑似冒名及肇事逃逸情事。車禍兩造雙方已到安平區調解委員會調解在案。林依婷並於今天中午11點30分至育平所針對網友提出妨害名譽告訴。

網友爆料議員林依婷車禍找人頂包，林依婷表示報料內容不是事實，今天向網友提妨害名譽告訴。圖／本報資料照片
網友爆料議員林依婷車禍找人頂包，林依婷表示報料內容不是事實，今天向網友提妨害名譽告訴。圖／本報資料照片

林依婷 台南

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