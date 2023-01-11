國3北上大溪爆二次車禍5傷 疑男子肇逃穿越國道被撞

國道3號北向56.8公里桃園市大溪路段，今天下午突然一名林姓男子疑似車禍肇逃，欲穿越北上車道，在內側車道遭一廂型車撞倒躺在車道，後方另一輛廂型車煞車不及追撞，引發二次車禍，林姓男子5人受傷，其中林姓男子昏迷傷勢嚴重、另4人輕重傷，北上塞車嚴重，國道警方緊急疏導交通釐清肇事責任。

國道警方、桃園消防局表示，國3北上56.8公里今天下午3時47分，林姓男子（31歲）在下午2時擦撞一輛轎車後，疑似下車肇逃，他穿越該處北上內側車道衝出，遭一輛廂型車煞車不及撞倒內側路中，後方另一輛出租廂型車追撞閃避不及追撞前車，車頭全毀，3人受困車內，該車禍造成5人受傷，其中林男左小腿開放性骨折、意識不清昏迷傷勢最重，翁姓及許姓2男腳踝骨折、2名林姓男子輕傷，總共5人緊急送醫救治中。