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台61線行車飆出184公里 開罰2.4萬並吊牌半年

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警局為維護轄區交通順暢，元旦起針對易違規超速、肇事路段編排測照勤務，在台61線、台6線公路接連發現有4件超速案件車速都超過速限60公里以上，其中一件車速甚至高達184公里，足足比速限80公里多了104公里，車主除吃上2萬4000元罰單，並將被吊扣牌照6個月。

縣警局交通隊指出，縣警局元旦啟動1個月專案，針對易違規超速及肇事路段加強 編排固定、非固定式測速照相勤務，至目前已分別在台61線路97.55公里、台6線5.5公里處各舉發2件嚴重超速案件，4輛車的車速都超過道路速限60公里以上。

交通隊檢視這4件違規超速的採證照片，赫然發現其中1張超速照片的行車速度高達184公里，時間為元月3日晚間9點多，地點在台61線北上97.55公里處，該處路段速限80公里，違規車輛已超過速限多達104公里，車速比速限還高出1倍，嚴重影響用路人安全。

警方根據車牌號碼登載的車籍資料，比對廠牌、款式、顏色及出廠年份都吻合，隨即依道路交通管理處罰條例第43條相關規定舉發。

警方說，依規定逕行舉發車速超過規定最高時速60公里者，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，這輛車超速104公里，開罰標準已達最高的2萬4000元，汽車所有人並將吊扣牌照6個月。

縣警局長陳武康表示，道路設計速限是依該路段等級訂定，呼籲駕駛人切勿超速行駛，避免車輛失控發生事故，造成車輛及人員損傷，還得面臨刑、民事究責，得不償失。

苗栗警方加強測照勤務，元月3日晚間在台61線西濱快速公路舉發的超速違規案件，車速達184公里，依規定開罰2萬4000元，並將吊扣牌照半年。圖／警方提供
苗栗警方加強測照勤務，元月3日晚間在台61線西濱快速公路舉發的超速違規案件，車速達184公里，依規定開罰2萬4000元，並將吊扣牌照半年。圖／警方提供

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