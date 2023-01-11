永和店仔街福德宮再傳糾紛 惡霸持棍棒鎖土地公正殿 警：偵辦中

擁有超過300年歷史的新北市永和區店仔街福德宮，近日又傳出紛擾糾紛，8日晚上吳姓男子等一夥人持球棒至店仔街，稱要找委員楊姓男子理論，尋人未果，逕自闖入宮廟，持棍棒猛敲鐵門，甚至用鎖頭把正殿上鎖，廟方人員當下報案，隔天至派出所提告恐嚇、侵入住宅，孰料同一夥人昨天又二度鬧事。警方表示，全案依規定受理、偵辦。

店仔街福德宮是北台灣最知名的土地公廟，從康熙年間建廟至今，信徒均稱「相當靈驗」，不過近年卻傳出不少爭議，疑有兩派人馬互爭宮廟管理所有權，甚至鬧上法院，尚待判決結果。

廟方人員昨天在臉書社團「我是永和人」發文，揭露此事件，稱「緊急公告，店仔街福德宮福德基金會全體董事暨管委會全體委員敬告楊姓委員，有糾紛是廟方的事，法律訴訟也正在進行中，你們怎麼可以帶人把土地公公關在裡面，不給香客拜拜，公權力無法介入，請各位信眾救救土地公」。

有民眾隨後也在臉書社團「我是永和人」發文，稱黑道來霸佔廟宇，呼籲信徒別被騙了，更直指「1月8日晚上意圖來攪亂，表情張狂，拿球棒打人敲鐵門」、「在地委員已經無法忍受，土地公更是看不下去，這次一定要把外來的惡霸趕走」，並附上警察獲報到場處理的監視器畫面影片。