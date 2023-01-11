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新北市立火化場與殯儀館員工涉收賄 約談25名被告

中央社／ 新北11日電

新北市立火化場與殯儀館員工涉嫌長期收受殯葬業者新台幣數百到數千元不等紅包，檢警今天兵分53路搜索，帶回火化場班長席男、殯儀館臨時人員林男等13名公務員，及殯葬業者12人等被告到案說明。

檢廉調查，新北市立火化場班長席男與火化場另8名員工涉嫌長期收受殯葬業者現金，並配合特定時辰入塔安置，優先火化及迅速、妥善、謹慎處理往生者火化及撿骨事宜。

檢廉調查，林男等4人則是新北市立殯儀館遺體冷藏室臨時人員，涉嫌長期收受殯葬業者現金，配合讓遺體進館過程順利。

新北地方檢察署檢肅黑金專組檢察官李宗翰上午指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊兵分53路搜索被告席男、林男與殯葬業者等在新北市板橋區住所等處，並查扣現金與手機等物證，通知25名被告及1名證人到案說明。

檢廉認為，被告席男、林男等13人涉嫌違反貪污治罪條例公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌，12名殯葬業者則涉嫌違反同法對於公務員不違背職務之行為交付賄賂罪嫌，目前仍在進行調查。

新北地檢署表示，將積極偵辦並釐清犯罪情節，查扣或追繳犯罪所得，以維護公務員執行職務廉潔及杜絕不當紅包文化。

新北市議員戴瑋姍告訴中央社記者，殯葬紅包文化是長期陋習，公務員職責是要服務市民，收受賄絡會造成其他市民權益打折，當然不被允許；殯葬相關程序應該要更透明，以杜絕收賄行為。

公務員 紅包

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