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台中潛立方今傳救護案件 妙齡女水下拍照不適叫救護車
台中市消防局在今天下午2時許獲報，知名潛立方旅館，傳出有學員需要救護案件，經救護人員到場了解，現場是該名年輕女學員潛水後，有身體不適狀況，現場教練為避免引發後續狀況，通知救護車到場，潛立方執行長王景平說，現場是學員身體不適的小狀況，已恢復意識，虛驚一場。
台中市消防局在今天下午2時許接獲通報，西屯區知名潛水旅館「潛立方」有民眾需要救護，西屯消防分隊派車到場，到場時，年約22歲的女子已恢復意識，並向救護人員表示，沒有大礙，無需協助就醫。
潛立方執行長王景平說，經了解，該女性學員是由教練帶到潛立方潛水，今天下午在水下拍照，因出現身體不適，有意識不清狀況，教練發現後，報請救護車到場，但救護車到場時，女學員已恢復意識，無其他狀況，因此沒有送醫，純屬虛驚一場。
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