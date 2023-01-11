快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中潛立方今傳救護案件 妙齡女水下拍照不適叫救護車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天下午2時許獲報，知名潛立方旅館，傳出有學員需要救護案件，經救護人員到場了解，現場是該名年輕女學員潛水後，有身體不適狀況，現場教練為避免引發後續狀況，通知救護車到場，潛立方執行長王景平說，現場是學員身體不適的小狀況，已恢復意識，虛驚一場。

台中市消防局在今天下午2時許接獲通報，西屯區知名潛水旅館「潛立方」有民眾需要救護，西屯消防分隊派車到場，到場時，年約22歲的女子已恢復意識，並向救護人員表示，沒有大礙，無需協助就醫。

潛立方執行長王景平說，經了解，該女性學員是由教練帶到潛立方潛水，今天下午在水下拍照，因出現身體不適，有意識不清狀況，教練發現後，報請救護車到場，但救護車到場時，女學員已恢復意識，無其他狀況，因此沒有送醫，純屬虛驚一場。

台中知名潛水旅館潛立方，今天下午傳出女學員潛水身體不適狀況，救護車到場時已恢復意識，未送醫。圖／潛立方提供
台中知名潛水旅館潛立方，今天下午傳出女學員潛水身體不適狀況，救護車到場時已恢復意識，未送醫。圖／潛立方提供

救護車 台中市

延伸閱讀

運將車禍車內昏迷 圍觀者擔心 消防員出勤經過及時CPR

竹圍漁港海灘驚見無名女屍 警消救援發現頭部受傷血跡

工讀生麥當勞打工死亡反思 以消防局救護車送醫對勞工才有保障

大甲移工宿舍前電動自行車起火燬10車 1燙傷5嗆傷

相關新聞

大學教師假Cosplay甲、乙級證照萬元賣學生 夫妻被起訴

南部某私立大學吳姓兼任教師和妻子王女設立文創協會，開設新娘秘書及Cosplay課程，卻私自將內政部列為指導單位，向學生收...

一千換萬二！貨車司機南北跑 專挑忙碌店家「撒假鈔」

近期全台假鈔流竄，2名貨車司機持假鈔南北四處使用，有外送員收到假鈔後PO上網，整起事件因此曝光，32歲黃男與36歲張男是...

台中潛立方今傳救護案件 妙齡女水下拍照不適叫救護車

台中市消防局在今天下午2時許獲報，知名潛立方旅館，傳出有學員需要救護案件，經救護人員到場了解，現場是該名年輕女學員潛水後...

靠紅包一個月多賺上萬元 新北火化場、殯儀館9公務員4約聘被帶回

新北市立火化場與板橋殯儀館傳收受殯葬業者賄賂，新北地檢署今天上午指揮廉政署、新北市警局刑警大隊到相關單位搜索，帶回席姓火...

桃園防火宣導女義消屆退獲鳳凰獎 丈夫也曾獲獎傳佳話

桃園市消防局防火宣導大隊八德宣導分隊小隊長江林金寸，屆退前夕榮獲消防署「鳳凰獎」，今天由行政院長蘇貞昌頒獎表揚，巧的是她...

迎面撞上淡水北新路中央小廟 大貨車司機受困肋骨斷

新北市淡水區天元宮附近，設在北新路三段馬路中央的土地公廟，今天早上被大貨車迎面撞上，司機胸肋骨折受困獲救，初步推測是疲勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。