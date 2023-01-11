台中潛立方今傳救護案件 妙齡女水下拍照不適叫救護車

台中市消防局在今天下午2時許獲報，知名潛立方旅館，傳出有學員需要救護案件，經救護人員到場了解，現場是該名年輕女學員潛水後，有身體不適狀況，現場教練為避免引發後續狀況，通知救護車到場，潛立方執行長王景平說，現場是學員身體不適的小狀況，已恢復意識，虛驚一場。

台中市消防局在今天下午2時許接獲通報，西屯區知名潛水旅館「潛立方」有民眾需要救護，西屯消防分隊派車到場，到場時，年約22歲的女子已恢復意識，並向救護人員表示，沒有大礙，無需協助就醫。