一千換萬二！貨車司機南北跑 專挑忙碌店家「撒假鈔」

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聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

近期全台假鈔流竄，2名貨車司機持假鈔南北四處使用，有外送員收到假鈔後PO上網，整起事件因此曝光，32歲黃男與36歲張男是朋友，黃男取得假鈔後，依1比1.25比例賣給張男，張男、黃男分別使用4、6張，警方在2人家中分別查扣56、4張千元假鈔，檢方向法院聲押獲准，將持續向上追查。

虎尾分局日前接獲外送員報案，與雲林縣警察局刑警大隊成立專案小組，報請雲林地方檢察署檢察官施家榮指揮偵辦，依訂餐紀錄鎖定嫌犯，1月7日在屏東縣拘提36歲張男，聲押獲准，又循線追查到供應假鈔的32歲黃男，1月8日到高雄市拘提，檢方認為罪嫌重大，向法院聲押獲准，

警方在張男家中查扣56張千元假鈔，張男坦承是友人黃男賣假鈔給他，已使用4張，檢方訊後認為張男涉嫌重大，且有共犯，向法院聲請羈押獲准；警方隔日前往高雄拘提賣假鈔的黃男，在黃男家中查扣4張千元假鈔，黃男坦承已用6張，檢方向法院聲押也獲准。

據了解，張男及黃男都是貨車司機，平時工作南北往返，會在沿途休息站停留，趁超商店員忙碌時使用假鈔，也會在搭計程車、叫外送時使用假鈔，專挑容易下手的店家，目的是找零換現金。黃男自留10張，其餘60張依1比1.25賣給張男。

虎尾分局長廖志明表示，假鈔編號為HR484268XD，全案訊後依行使偽造紙幣及詐欺取財等罪嫌移送雲林地檢署，假鈔來源仍在追查，持續擴大偵辦，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，勿心存僥倖以身試法。

張男職業為貨車司機，南北往返專挑忙碌店家下手。圖／虎尾分局提供
張男職業為貨車司機，南北往返專挑忙碌店家下手。圖／虎尾分局提供
黃男當天參加喜宴，一回家就被警方拘提。圖／虎尾分局提供
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虎尾分局查獲2名貨車司機使用假鈔，查扣60張千元假鈔及行動電話。記者黃于凡／攝影
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千元真鈔（右）在紫光燈照射下有隱藏螢光圖案，假鈔（左）則無。記者黃于凡／攝影
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千元真鈔（下）右側有防偽箔膜，假鈔（上）則無。記者黃于凡／攝影
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