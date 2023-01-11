一千換萬二！貨車司機南北跑 專挑忙碌店家「撒假鈔」

近期全台假鈔流竄，2名貨車司機持假鈔南北四處使用，有外送員收到假鈔後PO上網，整起事件因此曝光，32歲黃男與36歲張男是朋友，黃男取得假鈔後，依1比1.25比例賣給張男，張男、黃男分別使用4、6張，警方在2人家中分別查扣56、4張千元假鈔，檢方向法院聲押獲准，將持續向上追查。

虎尾分局日前接獲外送員報案，與雲林縣警察局刑警大隊成立專案小組，報請雲林地方檢察署檢察官施家榮指揮偵辦，依訂餐紀錄鎖定嫌犯，1月7日在屏東縣拘提36歲張男，聲押獲准，又循線追查到供應假鈔的32歲黃男，1月8日到高雄市拘提，檢方認為罪嫌重大，向法院聲押獲准，

警方在張男家中查扣56張千元假鈔，張男坦承是友人黃男賣假鈔給他，已使用4張，檢方訊後認為張男涉嫌重大，且有共犯，向法院聲請羈押獲准；警方隔日前往高雄拘提賣假鈔的黃男，在黃男家中查扣4張千元假鈔，黃男坦承已用6張，檢方向法院聲押也獲准。

據了解，張男及黃男都是貨車司機，平時工作南北往返，會在沿途休息站停留，趁超商店員忙碌時使用假鈔，也會在搭計程車、叫外送時使用假鈔，專挑容易下手的店家，目的是找零換現金。黃男自留10張，其餘60張依1比1.25賣給張男。