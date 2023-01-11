快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

桃園防火宣導女義消屆退獲鳳凰獎 丈夫也曾獲獎傳佳話

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防局防火宣導大隊八德宣導分隊小隊長江林金寸，屆退前夕榮獲消防署「鳳凰獎」，今天由行政院長蘇貞昌頒獎表揚，巧的是她丈夫江高陞在大湳義消分隊長任內，也曾獲獎，夫妻雙雙獲肯定傳為地方佳話。

63歲的江林金寸參與防火宣導工作超過20年，她曾因災後訪視見到因無情大火失去家人而悲痛不已的家屬，深感防災重要，極力投身宣導家庭用火用電的安全知識。

江林金寸表示，雖然進行家戶訪視時，偶爾會被民眾拒絕，但是她從不氣餒，反而更努力精進自己的防火防災宣導技巧，「讓街彷鄰居都可以過安心快樂的日子，是我最大的福氣」，未來也要繼續為八德宣導隊服務。

江林的丈夫江高陞在舊大湳消防隊對面經營汽車保養廠，1981年加入義消，兩夫妻平時時常幫忙檢查消防車及救護車與簡易故障維修，傳為美德，江高陞也應無私奉獻，2015年在八德區大湳義消分隊長任內也獲鳳凰獎殊榮，夫妻檔現在都成地方楷模。

根據防宣義消規定，63歲屆齡退休，江林今獲獎，可說是退休前最圓滿的肯定。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，平時消防人員宣導防火宣導時，常被民眾拒之於門外，但若有防火宣導隊陪同，由姐妹們帶領可以更親近民眾，深入民眾家庭訪視，讓大家更了解防火防災重要性，減少災害的發生，非常感謝江林金寸小隊長為防火宣導隊的付出與貢獻。

桃園市八德防火宣導義消小隊長江林金寸（右）投身宣導20年，今獲消防署「鳳凰獎」，由行政院長蘇貞昌頒獎。圖／桃園消防局提供
桃園市八德防火宣導義消小隊長江林金寸（右）投身宣導20年，今獲消防署「鳳凰獎」，由行政院長蘇貞昌頒獎。圖／桃園消防局提供
桃園市八德防火宣導義消小隊長江林金寸（右）投身宣導20年，今獲消防署「鳳凰獎」，她丈夫江高陞也曾獲獎，傳為地方佳話。圖／桃園消防局提供
桃園市八德防火宣導義消小隊長江林金寸（右）投身宣導20年，今獲消防署「鳳凰獎」，她丈夫江高陞也曾獲獎，傳為地方佳話。圖／桃園消防局提供

丈夫 行政院

延伸閱讀

中央消防審查許可函發出 北市力拚大巨蛋3個月內完工

桃園水果月曆超搶手！民眾敲碗喊加印 農業局這樣回

影／郭董發紅包送全台5萬義消 今送紫南宮加持變發財金

消防最高榮譽！73名防災楷模今獲頒「鳳凰獎」

相關新聞

桃園防火宣導女義消屆退獲鳳凰獎 丈夫也曾獲獎傳佳話

桃園市消防局防火宣導大隊八德宣導分隊小隊長江林金寸，屆退前夕榮獲消防署「鳳凰獎」，今天由行政院長蘇貞昌頒獎表揚，巧的是她...

迎面撞上淡水北新路中央小廟 大貨車司機受困肋骨斷

新北市淡水區天元宮附近，設在北新路三段馬路中央的土地公廟，今天早上被大貨車迎面撞上，司機胸肋骨折受困獲救，初步推測是疲勞...

新竹遠東化纖輕質油外洩 廠方出動攔油索防汙染擴大

新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨傳出輕質油外洩汙染鳳山溪事件，事發後廠方先利用攔油索防止油汙向下游擴散，目前鳳山溪也可看到漂...

大學教師假Cosplay甲、乙級證照萬元賣學生 夫妻被起訴

南部某私立大學吳姓兼任教師和妻子王女設立文創協會，開設新娘秘書及Cosplay課程，卻私自將內政部列為指導單位，向學生收...

林智堅論文案開庭 余正煌是否親出庭引關注

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。

影／八旬翁騎車誤上國道 內車道逆向狂飆嚇壞人

南投一名林姓八旬翁昨天騎機車誤上國道6號，而且是逆向在東行線內側車道狂飆，過程被路過車輛的行車紀錄器拍下，誇張行徑也令該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。