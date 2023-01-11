桃園防火宣導女義消屆退獲鳳凰獎 丈夫也曾獲獎傳佳話
桃園市消防局防火宣導大隊八德宣導分隊小隊長江林金寸，屆退前夕榮獲消防署「鳳凰獎」，今天由行政院長蘇貞昌頒獎表揚，巧的是她丈夫江高陞在大湳義消分隊長任內，也曾獲獎，夫妻雙雙獲肯定傳為地方佳話。
63歲的江林金寸參與防火宣導工作超過20年，她曾因災後訪視見到因無情大火失去家人而悲痛不已的家屬，深感防災重要，極力投身宣導家庭用火用電的安全知識。
江林金寸表示，雖然進行家戶訪視時，偶爾會被民眾拒絕，但是她從不氣餒，反而更努力精進自己的防火防災宣導技巧，「讓街彷鄰居都可以過安心快樂的日子，是我最大的福氣」，未來也要繼續為八德宣導隊服務。
江林的丈夫江高陞在舊大湳消防隊對面經營汽車保養廠，1981年加入義消，兩夫妻平時時常幫忙檢查消防車及救護車與簡易故障維修，傳為美德，江高陞也應無私奉獻，2015年在八德區大湳義消分隊長任內也獲鳳凰獎殊榮，夫妻檔現在都成地方楷模。
根據防宣義消規定，63歲屆齡退休，江林今獲獎，可說是退休前最圓滿的肯定。
八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，平時消防人員宣導防火宣導時，常被民眾拒之於門外，但若有防火宣導隊陪同，由姐妹們帶領可以更親近民眾，深入民眾家庭訪視，讓大家更了解防火防災重要性，減少災害的發生，非常感謝江林金寸小隊長為防火宣導隊的付出與貢獻。
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