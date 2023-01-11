迎面撞上淡水北新路中央小廟 大貨車司機受困肋骨斷
新北市淡水區天元宮附近，設在北新路三段馬路中央的土地公廟，今天早上被大貨車迎面撞上，司機胸肋骨折受困獲救，初步推測是疲勞駕駛加上路況不熟造成，詳細肇事原因將由警方進一步調查釐清。
據了解，30歲江姓司機駕駛大貨車，今天清晨從宜蘭出發要到淡水地區工作，6時許路過北新路三段58號前方，迎面撞上道路中央的小土地公廟，廟前2根水泥柱被撞斷，屋簷直接插入駕駛艙，車頭嚴重毀損，廟內無損壞。
江姓司機受困車內，胸肋有骨折現象，由消防隊用破壞器材救出送醫手術，意識清楚，暫無生命危險，目前尚未出院，酒測值待抽血化驗，警方依交通事故處理程序處置，肇事有待調查釐清。
據了解，事故地點原本有1株列為珍貴老樹的雀榕，曾因道路拓寬面臨砍伐，相傳因蔣故總統曾於樹下休憩而被留存，形成大樹居中，路從兩邊岔開的特殊景觀。
後來老樹因病害枯死，只留下樹前土地公廟立在路中央，數十年前淡水鎮公所又另外補植新樹。廟前地面標繪有「近障礙物線」，用以指示路中有固定性障礙物，警告車輛駕駛人謹慎行車，並禁止超車。
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