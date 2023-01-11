大學教師假Cosplay甲、乙級證照萬元賣學生 夫妻被起訴

南部某私立大學吳姓兼任教師和妻子王女設立文創協會，開設新娘秘書及Cosplay課程，卻私自將內政部列為指導單位，向學生收費1萬元後頒發甲、乙級證書，結果被踢爆是「假證照」，兩人到案卻否認犯行，稱證書是協會陳姓顧問自己打印，撇清責任，但檢察官綜合證人說法，認定兩人涉詐，今偵結依詐欺、偽造文書罪起訴。

檢方調查，吳男、王女成立的文化創意產業協會，2016年舉辦「國際文創盃設計競賽」，結果卻被發現競賽獎狀、獎盃、獎牌私下將高雄市政府、台南市政府、內政部等多個政府單位列名「指導單位」，遭兩人學生向檢警檢舉。

檢警接獲報案後展開偵辦，發現吳男、王女兩人的文創協會，不僅未經同意將政府部門列名在指導名單上，連協會舉辦的「國際級IAS國際動漫Cosplay」、「國際時尚新娘秘書訓練」等課程，頒發的甲、乙級證書，也被發現有偽造指導單位的嫌疑，還明確寫著內政部的證號，宛如國家頒發的國家級證書。

後來有學員將證書曝光在網路，被Cosplay玩家質疑證書真假，曾經花1萬元上課的兩名學生，發現新聞報導後懷疑受騙報案，才發現花錢取得的證書是「假的」。

檢方偵辦時，吳男僅坦承開課，但否認以內政部名義製造證書，還稱證書是提告的陳姓顧問所做，王女也將責任推給陳姓顧問，稱證書是陳女自己印來，並未經過她與吳男同意。

但陳女到案後，拿出相關匯款紀錄，證明有５位參與新娘秘書課程的學員，及兩名上過Cosplay課程的學員，將1萬元費用匯款至吳男名下。