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夫誤發手機SOS簡訊 妻嚇壞求救 烏日警火速尋回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

住台中市烏日區的61歲蔡姓男子，日前清晨一如往昔騎機車出門到市區運動，但過中午仍未歸，妻子擔心其安危，才發現丈夫傳送「SOS」簡訊、又不接電話，焦急直奔台中市警局烏日分局溪南派出所求助，經警方調閱監視器後，總算找到蔡姓男子，才知是先後誤觸「SOS」訊息、勿擾模式，虛驚一場。

溪南派出所巡佐張鴻禧說，日前一名滿臉憂愁的婦人慌張報案，他先安撫婦人情緒，同時調閱監視器並開車沿路搜尋，後在烏日區環中路8段發現蔡姓男子正在騎車返家途中，隨即護送男子返回派出所。

經了解，蔡男清晨外出時因不諳手機功能，先誤觸傳送「SOS」訊息給妻子，後又將手機設為靜音勿擾模式，所幸最後是虛驚一場。婦人見丈夫平安無事，當下癱坐在椅子上，夫妻頻頻向員警道謝及表達歉意，熱心的員警還教導兩人操作手機設定功能，兩人對於派出所員警的服務讚不絕口。

台中市警局烏日分局呼籲，民眾若發現家人失蹤，應立即報案。另外，民眾平時應多關心家中長者安全，若長者有走失風險，可向社會局申請「長者預防走失手鍊」，或讓長者配戴衛星定位器(GPS)輔具，降低走失風險。

61歲蔡姓男子（右二）的妻子（左二）感謝警方協助，讓丈夫平安歸來。記者趙容萱／翻攝
61歲蔡姓男子（右二）的妻子（左二）感謝警方協助，讓丈夫平安歸來。記者趙容萱／翻攝

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