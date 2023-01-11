影／八旬翁騎車誤上國道 內車道逆向狂飆嚇壞人

南投一名林姓八旬翁昨天騎機車誤上國道6號，而且是逆向在東行線內側車道狂飆，過程被路過車輛的行車紀錄器拍下，誇張行徑也令該車駕駛驚呼「勇喔」；國道警方表示，當下隨即派員將違規人車帶離國道，依法可開罰3000到6000元。

據了解，80歲林翁昨天騎機車外出，下午5時左右竟騎車誤上國道6號東向，當時正值下班時間，而且他騎在內側車道，車速頗快，嚇壞路過民眾，紛通報高速公路局及警方，國道電子看板為此警示「20至28K内側機車行駛請小心駕駛」。

而老翁騎機車在國道逆向狂飆過程，也被路過車輛的行車紀錄器拍下，影片中的駕駛，當時駕車行經國六東向17K國姓1號隧道附近，看到有機車在內車道狂飆，傻眼驚呼「勇喔！」車上乘客也不由自主回應「哇靠！還逆向」。

國道警察局第七公路警察大隊獲報後，隨即派遣巡邏警力前往處理，警方表示，巡邏員警獲報後迅速到場，並於東向17.2公里處順利將人、車帶離國道，安全排除該違規事件，所幸未造成事故，也無人受傷。

經警詢，林翁雖持有駕照，但疑有失智情形，他無法確定自己是由愛蘭或北山交流道誤上國道，事發經過及原因仍待進一步調查釐清。但其行為已違規，警方表示，普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，違者處3000至6000元罰鍰。