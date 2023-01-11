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兩匪持槍搶企銀 民報案：有迷彩服搶匪 真相是…..

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」，沒想到防搶演練太過逼真，分局接獲不少民眾打電話報案「有人穿迷彩服怪怪的」「持槍搶劫」，意外成了最「真實」的防搶宣導。

新莊警分局表示，為因應加強重要節日金融機構安全維護工作，並強化金融機構自衛編組能力，提升員警實戰經驗。今天（11日）上午新北市新莊警方實施「聯合攔截圍捕實警演練」。

演練內容是由兩名員警假扮搶匪，身穿迷彩服、手持長槍，闖入新莊區頭前路台灣中小企銀內，鳴槍、押人質強搶300萬現金後逃逸。案經警方受理通知線上警網以車追人，並在頭前路、化成路、中原東路沿線實施攔截圍捕，警方追捕至福前街後，警匪展開對峙、駁火逮人。

由於演練過程鳴槍、押人質、飛車追逐太過逼真，新莊分局勤務指揮中心一度接獲不少民眾來電報案。有民眾說「我剛看到有人，戴口罩穿迷彩服，進去中小企銀有點怪怪的……」有民眾則直接問警「福前街是甚麼事情？有警匪槍戰？」還有民眾報案說「有歹徒手持長槍，進入頭前街一家銀行搶劫……」經警告知這是防搶演練，民眾才鬆了口氣回說「還好！還好！」

新莊警分局長林温柔表示，因應加強重要節日金融機構安全維護工作，新莊分局將持續推動及指導轄內銀行、銀樓、加油站與大賣場等財物匯集處所，全面提升防搶（竊）自衛應變能力，強化警民防護機制，齊心守護新莊治安。這次演練特色在於利用制高點掌握現場動態，結合偵察技術，強化查緝效能，迅速掌握犯嫌動向，過程太過逼真，意外接到不少民眾報案，成了最「真實」的防搶宣導。

今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
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今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝
今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區頭前路，台灣中小企銀實施「聯合攔截圍捕實警演練」。記者曾伯愷／翻攝

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