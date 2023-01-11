運將車禍車內昏迷 圍觀者擔心 消防員出勤經過及時CPR

林姓計程車司機開車與轎車碰撞後，兩車受損並不嚴重，但林男在車內昏迷，圍觀者報案但不敢救援。消防局科員溫梓強和百福消防分隊員出勤經過，檢視已無呼吸、心跳，及時施作CPR，再由到場的救護人員接手急救，送醫挽回一命。

林姓運將昨天下午開車沿堵南街行駛，在百福橋附近與另一輛轎車發生車禍。兩車受損都不嚴重，但林男的計程車衝向路邊停下後，一直待在車內，圍觀者議論紛紛。

溫梓強和消防隊員經過時察覺異狀，下車詢問狀況。圍觀者說，已打119報案，計程車司機在車內昏迷，大家都不敢動他。

溫梓強和隊員將林男攙扶下車，發現他已無呼吸、心跳，馬上施作心肺復甦術急救。等到救護車抵達，再由救護人員接手急救送醫。

據了解，林男有高血壓病史，曾在租屋處昏迷送醫。林男送醫急救後恢復生命跡象，醫師安排住院，並進行心導管手術。