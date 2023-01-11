台南市私人神壇2樓竄出明火 冒大量濃煙

台南市中西區民族路三段151巷內民宅，今天中午12點11分突然失火，兩層鐵皮建物2樓明火竄出，並冒出大量濃煙，消防人員到場發現是私人神壇2樓神明廳起火，火勢約在30分鐘後撲滅。

「民族路三段151巷內神壇失火，2樓有明火，快來滅火。」台南市消防局救災救護中今天中午12點11分接獲民眾報案表示屋內無人，派遣永華分隊等13車31人，和緯車組到達現場，2樓全部燃燒，要求二梯支援。

消防人員拉水線出水搶救，12點27分回報， 現場水線已經到2樓，已經掌握住附近鐵皮，目前仍有明火出來 水，現有防護住隔壁。火勢於12點37分控制，12點42分火勢撲滅。