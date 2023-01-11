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北捷內掉皮夾 老翁拾獲爽數鈔 侵占罪嫌送辦
台北捷運日前有名旅客皮夾遺失，經北捷通之後至失物中心領取，清點時赫然發現皮包內現金及信用卡不翼而飛，北市捷警隊獲報後調閱監視器，失主皮夾遺落在月台，後方有名老翁跟隨其後，並將皮夾踢到一旁撿起，爽數鈔票，警方最後循線捕獲嫌犯，依侵占罪移送萬華分局續辦。
北市捷運警察隊員警日前擔服守望勤務時，接獲通報有民眾需要警方協助，經了解是一名男子於捷運西門站出站時，後背包內的黑色皮包遺失，翌日接獲捷運公司通知皮包已尋獲，前往台北捷運遺失物中心領取清點時，驚覺皮包內2千多元現金及價值約37萬的美國運通現金卡不翼而飛。
捷警隊調閱監視器影像，發現該男皮包由後背包掉出後不久，便遭後方路過老翁拾獲，該老翁竟於西門站車廂內打開皮包持續翻找，清點皮包內現金及信用卡放至自己胸前口袋，於七張站出站後將皮包丟棄在垃圾桶旁，捷警調閱站體及車廂監視器畫面循線追查，順利將犯嫌依法送辦。
捷運警察隊統計，2022年1至12月捷運系統內發生的侵占案件總計94件，約占捷運系統內刑案比例25.2%。捷運警察隊呼籲，搭乘捷運的旅客應注意隨身物品，如有背背包之旅客，應注意隨身背包拉鍊是否拉上，避免貴重物品掉出。
北市捷警隊表示，台北捷運設有綿密的監視器網絡，不論物品價值多少，即使是悠遊卡、雨傘、圍巾等小物件，都應送交站務人員或警方公告招領，若侵占他人財物，恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最重可處1萬5000罰金，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄。
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