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老婦買靈骨塔遇詐 對警說「是你傻還是我傻」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

李姓老婦誤信靈骨塔投資可獲利4100萬，到銀行要提領350萬元，行員發覺有異，請員警阻詐，警方得知老婦是從網路看見這項投資廣告，趕緊勸老婦別輕易相信對方，老婦卻對員警說「是你傻還是我傻」令員警傻眼。

警方表示，1月9日10時許，李姓婦人（68歲）在高雄市鳳山區某銀行，要提領350萬元現金，引起行員關注，行員問得老婦要投資，怕她受騙，立即通報鳳山警分局鳳崗派出所派員到場瞭解。

員警得悉李婦透過網路廣告，加LINE好友後才得知靈骨塔投資訊息，對方自稱有買家買靈骨塔，可以協助仲介，仲介費只收7%，可幫她在短時間賣出靈骨塔，交易成立後可得4100萬元獲利，但是要她存入350萬元到指定帳戶，確認VIP才能入帳。老婦信以為真，便要提領350萬元，供對方確認VIP。

員警告訴老婦，說平時警方常接獲類似遇到詐騙的報案，而且愈聽愈像，要老婦千萬別匯款，但老婦卻稱「是你傻還是我傻？」要警方相信她絕對不會受騙。

員警只好通知老婦家人到場，以親情勸說，並說「對方如果要給你錢，直接匯給你就好，為什麼還要證明你是VIP」。李婦愣住，才突然覺得「對啊！我也覺得很像詐騙！」警方也再度提醒李婦，靈骨塔位買賣投資、高額報酬都是投資型詐騙慣用套路。員警和行員一再勸說，老婦才打住匯款，保住老婦的積蓄。

警方呼籲，網路投資、加入通訊軟體投資、標榜「高額獲利」都可能是詐騙，應即提高警覺避免落入詐騙陷阱，如遇疑似情形，可撥打165專線諮詢。

老婦要投資靈骨塔，短時間獲利，幸員警及時阻詐。記者林保光／翻攝
老婦要投資靈骨塔，短時間獲利，幸員警及時阻詐。記者林保光／翻攝

詐騙

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