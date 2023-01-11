假檢警狠詐翁275萬 警民聯手逮人連下兩城收水也栽了

周姓男子遭詐騙集團以「假檢警」手法詐騙275萬元，近日再度下手時周男已與警方合作，接連查獲張姓車手、方姓收水手，扣回贓款90萬餘元，詢後依法送辦2人。

警方調查，68歲周男誤信詐騙話術，去年底持續將保險、基金解約變現，3次共交付275萬元給詐欺車手，直到保險業務員發覺異狀，提醒周男報警處理，周男才驚覺受騙。

台北市內湖分局西湖派出所員警獲報後介入調查，1月3日詐團再次致電周男，藉故約定與周男面交款項，周男在警方指示之下約出面交車手，順利在內湖區逮獲面交車手18歲張姓男子。

張男落網後，恰好上游收水手來電確認情況，張男配合警方將上游幹部約至新北市中和區，等到約定時、地，員警再度查獲收水手27歲方姓男子，並查扣不法所得90萬4000元。

據悉，犯嫌2人到案皆坦承犯行，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將2人送辦，檢方複訊後飭回張男，聲押方男獲准，檢警持續清查其餘共犯及幕後詐團。