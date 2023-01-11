愛女貓空山區失聯 指南警即時救人阻憾事

台北市文山一警分局指南派出所，日前接獲山區緊急協尋案，報案人稱女兒多日未返家，又將手機關機，擔心女兒遭遇不測，心急如焚尋求警方協助。

指南派出所警員陳彥甫及沈柏瑋接獲報案後著手協尋，因為報案內容資訊有限、手機定位也不精準，想在涵蓋貓空、猴山岳等地區的指南派出所轄區找人猶如大海撈針，只能依照網路資訊地籍圖及Google Map交叉比對，分析可能位置展開地毯式搜索。

陳、沈2員在巡查途中，發現一輛未熄火的租賃小客車，因當日天雨，判斷觀光客駐足機率不大，上前查看，意外發現一名女子倒臥於駕駛座外，意識不清，車內傳出陣陣濃厚燒炭味，疑似尋短，當下立即通報救護單位並查證相關身分，確認女子就是緊急協尋對象。

最後及時搶救，未釀成憾事。報案人指出，女兒出門找男性友人理論，可能過程不順利，心情大受影響，一時衝動就做出傻事。報案人隨警方到貓空山區處理女兒租賃車輛事宜，發現協尋區域廣大，相當感謝警方辛勞，沒有警方精準判斷，恐怕已與女兒天人永隔。