竹圍漁港海灘驚見無名女屍 警消救援發現頭部受傷血跡

桃園市大園區竹圍漁港今天上午發現一具年約80歲女性遺體，警消到場時已經略為僵硬，且頭部有擦傷、血跡，送醫後仍宣告不治；死者身分暫不明，確切死因、是否有外力介入等，有待警方調查及報請檢方相驗、解剖釐清。

桃園市消防局今天上午10時31分接獲報案，一名釣客在大園區竹圍漁港旋轉餐廳旁沙灘，發現一具躺著的女屍，疑似落水。

消防人員到達現場時，發現死者是一名年約80歲女性，身分不詳，倒臥沙灘上並沒了呼吸心跳，身軀已略為僵硬，救護人員以長背板固定、CPR及骨針等救護處置後，送敏盛醫院急救，但稍早宣告不治。

警消也遺體額頭上發現擦傷及血跡，是否是溺斃仍存疑，死因將由警方報請桃園地檢署相驗、解剖釐清，詳細案情警方正在調查中。