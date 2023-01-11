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影／吸膠怪客坐桃園馬路中狂笑！被逮開罰了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

41歲潘姓男子昨天在桃園市大園區馬路上亂竄，穿梭車來車往的馬路，來坐在地上，不時仰天大笑，引起路過民眾圍觀並報警；警方到場發現他正在吸食強力膠，神智不清，當場帶回並依法開罰。

大園警分局埔心派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，在大園區五青路上有一名男子疑似吸食強力膠，行為詭異、神情恍惚，不時仰天狂笑，甚至不顧車來車往，直接坐在路中間相當危險，請警方到場處理。

根據網傳影片，潘男坐在馬路正中央，手中拿著黃色塑膠袋，不時湊近嘴邊吸食，口罩反戴在後腦勺，後來又到馬路邊繼續蹲著吸食。

員警獲報到場，發現潘男神智不清，對於警方的提問也無法正常回答，為了避免他影響其他民眾及交通安全，當場帶回派出所管束，警詢後依社會秩序維護法裁罰，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

大園區潘姓男子昨天當街吸食強力膠，神情恍惚險象環生，警方將他帶回並開罰。記者楊湛華／翻攝
大園區潘姓男子昨天當街吸食強力膠，神情恍惚險象環生，警方將他帶回並開罰。記者楊湛華／翻攝
大園區潘姓男子昨天當街吸食強力膠，躺在馬路上不顧車來車往，險象環生，警方將他帶回並開罰。圖／翻攝自社會事新聞影音
大園區潘姓男子昨天當街吸食強力膠，躺在馬路上不顧車來車往，險象環生，警方將他帶回並開罰。圖／翻攝自社會事新聞影音

桃園 塑膠袋

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