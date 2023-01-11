影／吸膠怪客坐桃園馬路中狂笑！被逮開罰了
41歲潘姓男子昨天在桃園市大園區馬路上亂竄，穿梭車來車往的馬路，來坐在地上，不時仰天大笑，引起路過民眾圍觀並報警；警方到場發現他正在吸食強力膠，神智不清，當場帶回並依法開罰。
大園警分局埔心派出所昨天上午10時許接獲民眾報案，在大園區五青路上有一名男子疑似吸食強力膠，行為詭異、神情恍惚，不時仰天狂笑，甚至不顧車來車往，直接坐在路中間相當危險，請警方到場處理。
根據網傳影片，潘男坐在馬路正中央，手中拿著黃色塑膠袋，不時湊近嘴邊吸食，口罩反戴在後腦勺，後來又到馬路邊繼續蹲著吸食。
員警獲報到場，發現潘男神智不清，對於警方的提問也無法正常回答，為了避免他影響其他民眾及交通安全，當場帶回派出所管束，警詢後依社會秩序維護法裁罰，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言