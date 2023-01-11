工讀生麥當勞打工死亡反思 以消防局救護車送醫對勞工才有保障

高雄市1名23歲李姓工讀生在麥當勞打工，卻因暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，法官判麥當勞應賠李的父母472萬餘元案。全案雖已判決，但李姓工讀生昏倒後卻以計程車送醫，引起討論，認為若是以消防局救護車送醫，不僅可以第一時間施救，消防局也會依規定將該案送勞工單位，對勞工才有保障。

因為，若不是由消防局救護車送醫，雇主又未主動通報，雇主有可能因此逃逸了行政和法律責任，勞工的權益也可能被忽視。

判決指出，李姓工讀生是麥當勞時薪工讀生，周六、日上班，每次工時為6小時，前年5月29日上午9時許，他在廚房搬運薯條、薯餅進冷凍庫時，突然在5樓冷凍庫昏倒，李男父親當時接到經理電話，要求立刻送醫，但其他員工將李男搬到1樓後，僅由計程車送醫，雖在醫院經過治療，但5個月後仍宣告不治。

李的父母親質疑麥當勞有疏失，合計求償1005萬元，高雄地院法官認定李男短時間搬運1.1噸薯條頻繁進出冷凍庫，暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，但李男沒穿禦寒衣物，也要負30%責任，綜合父母請求後，判麥當勞應賠李的父母472萬餘元。

台中市勞工局長張大春說，是否是職災，和勞工一般的生病、意外是不一樣的，因此以此案而言，勞工局若接獲通報，會在第一時間去現場了解其工作內容，以及公司是否依據職業安全衛生法在工作環境設置安全設施、有沒有讓勞工做超出負荷的工作，判斷雇主是否有責任。若未依法照顧到勞工安全，會依職業安全衛生法處罰，家屬若要求償，勞工局的處罰也可做為法官判決的心證。

台中市消防局說，對於像是工地、發生在公司行號的突發送醫事件，消防救護員第一時間都會判斷是否和勞工安全有關，並依規定通知勞工局，以對勞工有保障。