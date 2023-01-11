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警察擋財？桃園老翁氣：被騙是我的事 208萬老本險沒了
桃園一名76歲老翁加入Line投資群組，小額匯款後自以為投資獲利，昨天經不明網友指示到銀行想再匯208萬元給異常帳戶，被行員、警方聯手勸阻，但過程中他仍執拗表示「被騙自己擔」，眾人費盡口舌才讓他放棄匯款。
桃園警分局同安派出所昨天下午2時20分許接獲中國信託銀行北桃園分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯出鉅款，且不願接受行員勸導，請警方派員協助。
警員王昱凱及陳亞汎立即趕抵現場瞭解，一名林姓老翁（76歲）準備匯出208萬元，自稱要買骨董，但行員查詢該帳戶已被通報異常後，老翁又改口是要投資數位貨幣。
員警詢問林翁「買什麼種類」、「用什麼網站」，發現他對於網路、虛擬貨幣不甚瞭解，只是聽從網友建議，對方還透過LINE群組告知，林已經賺了10餘萬美金，希望他拿出所有資金加碼。
員警一聽，直覺是詐騙集團慣用手法，便與行員再三勸導，但林翁仍堅持匯款，還說「被騙我自己擔」，眾人苦勸許久，才讓他放棄匯款。
過程中林翁也稱，他先前也匯款過，對方告知獲利，才會再來匯款，他雖然未透露金額，但警方研判他已受騙至少一次，這次攔阻後盼他能及時止血，守住老本。
警方呼籲民眾投資應循正當管道，並應多加查證」切勿相信不實訊息，以免成為詐騙受害人。
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