快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察擋財？桃園老翁氣：被騙是我的事 208萬老本險沒了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園一名76歲老翁加入Line投資群組，小額匯款後自以為投資獲利，昨天經不明網友指示到銀行想再匯208萬元給異常帳戶，被行員、警方聯手勸阻，但過程中他仍執拗表示「被騙自己擔」，眾人費盡口舌才讓他放棄匯款。

桃園警分局同安派出所昨天下午2時20分許接獲中國信託銀行北桃園分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯出鉅款，且不願接受行員勸導，請警方派員協助。

警員王昱凱及陳亞汎立即趕抵現場瞭解，一名林姓老翁（76歲）準備匯出208萬元，自稱要買骨董，但行員查詢該帳戶已被通報異常後，老翁又改口是要投資數位貨幣。

員警詢問林翁「買什麼種類」、「用什麼網站」，發現他對於網路、虛擬貨幣不甚瞭解，只是聽從網友建議，對方還透過LINE群組告知，林已經賺了10餘萬美金，希望他拿出所有資金加碼。

員警一聽，直覺是詐騙集團慣用手法，便與行員再三勸導，但林翁仍堅持匯款，還說「被騙我自己擔」，眾人苦勸許久，才讓他放棄匯款。

過程中林翁也稱，他先前也匯款過，對方告知獲利，才會再來匯款，他雖然未透露金額，但警方研判他已受騙至少一次，這次攔阻後盼他能及時止血，守住老本。

警方呼籲民眾投資應循正當管道，並應多加查證」切勿相信不實訊息，以免成為詐騙受害人。

桃園林姓老翁加入Line群組，日前已匯錢給不明人士「操作」虛擬貨幣，昨天以為自己投資有成已賺大錢，想再加碼208萬，被行員、警方勸阻。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓老翁加入Line群組，日前已匯錢給不明人士「操作」虛擬貨幣，昨天以為自己投資有成已賺大錢，想再加碼208萬，被行員、警方勸阻。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園

延伸閱讀

檢討桃園停水SOP 張善政想起和賴清德的這段往事

糖尿病6旬翁不適窩家中 警靠一張紙尋獲

桃園身障青年發揮學習成果 烹飪美味午餐與長者同樂

又見這款「羞辱至極假鈔」 桃園警逮2嫌

相關新聞

月津港燈節未開幕作品先起火 遊客一度誤為「效果」

台南鹽水月津港燈節作品昨晚生插曲；其中一件作品疑電線走火竟起火，部分遊客一度還誤認是「效果」，所幸消防隊員及時趕至撲滅，...

竹圍漁港海灘驚見無名女屍 警消救援發現頭部受傷血跡

桃園市大園區竹圍漁港今天上午發現一具年約80歲女性遺體，警消到場時已經略為僵硬，且頭部有擦傷、血跡，送醫後仍宣告不治；死...

影／吸膠怪客坐桃園馬路中狂笑！被逮開罰了

41歲潘姓男子昨天在桃園市大園區馬路上亂竄，穿梭車來車往的馬路，來坐在地上，不時仰天大笑，引起路過民眾圍觀並報警；警方到...

工讀生麥當勞打工死亡反思 以消防局救護車送醫對勞工才有保障

高雄市1名23歲李姓工讀生在麥當勞打工，卻因暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，法官判麥當勞應賠李的父母472萬餘元案。全案...

警察擋財？桃園老翁氣：被騙是我的事 208萬老本險沒了

桃園一名76歲老翁加入Line投資群組，小額匯款後自以為投資獲利，昨天經不明網友指示到銀行想再匯208萬元給異常帳戶，被...

台2線轎車高速撞對向護欄 彈回原車道翻覆 駕駛人命大

余姓男子今早開車行駛台2線濱海公路，從新北市貢寮往宜蘭方向行駛，在與宜蘭縣交界處附近路段失控，先自撞對向護欄，再「彈」回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。