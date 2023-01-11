台2線轎車高速撞對向護欄 彈回原車道翻覆 駕駛人命大

余姓男子今早開車行駛台2線濱海公路，從新北市貢寮往宜蘭方向行駛，在與宜蘭縣交界處附近路段失控，先自撞對向護欄，再「彈」回原車道翻覆在路旁。警方到場處理，余男受輕傷無大礙，酒測值為0，指揮雙向車輛單線行駛。

新北市瑞芳警分局今天上午8點52分接獲報案，台2線指標113.5公里處往宜蘭方向車道，有小客車翻覆在路旁。員警到場，看到20多歲余男傷勢輕微，對他實施酒測，數值為0，非酒後駕車。

據了解，余男今早開車沿台2線往宜蘭方向行駛，行經事故路段，疑似因路面濕滑，導致車輛打滑失控，往左衝向對向車道後，跨越過主線與自行車間的護欄，再撞到對向路旁護欄後，回彈到原來原車道翻覆，車身嚴重受損，人受輕傷。