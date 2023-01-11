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萬元童書被當回收撿走 她騎破車太顯眼4小時內被逮
高雄71歲許姓婦人日前騎車撿拾回收物時，將某屋主放在門前，市值1萬元的兒童書百科全書，當成不要的廢棄物取走；事後該名屋主發現遭竊，向警方報案，警獲報依據涉案人騎乘車殼破損的機車，於4小時內找到涉案的許婦，警詢後，將他依竊盜罪函送。
高雄50歲柯姓女子，1月8日下午1時許，到仁武警分局澄觀派出所報案稱，友人送他市值1萬元的兒童書百科全書，在家門前遭人偷走；警獲報展開調查，發現一名騎車收回收的婦人涉有重嫌。
由於涉案婦人騎乘的機車車牌遭物品遮蔽，一度讓員警追蹤陷入困難，但警方依據車輛車殼破損情況，深入附近社區逐一清查，果真找到該名竊嫌。
據悉，涉嫌偷竊的許姓婦人平時以撿拾回收物為業，落網當下，他供稱誤以為那堆書，是別人不要的廢棄物，才會將它拿走。
警方於獲報後4小時內破案，同時將書歸還失主，警詢後，也將許姓婦人依竊盜罪函送。
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