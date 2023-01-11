月津港燈節未開幕作品先起火 遊客一度誤為「效果」

台南鹽水月津港燈節作品昨晚生插曲；其中一件作品疑電線走火竟起火，部分遊客一度還誤認是「效果」，所幸消防隊員及時趕至撲滅，由於燈節未登場昨剛開記者會就傳出火警，更讓市府文化局繃緊神經因應。

事件發生在昨晚約8點10分，起火該作品為月津港燈節公18-2水域徵件區入選作品，為成大建築系學生團隊作品「明月幾時有」作品，採用月的意象，以方塊單元堆疊方式，模擬月亮的厚度與曲線，形成具數位像素科技感之月相。作品甫在8日完成設置。

有目擊者說，因燈節昨早剛開記者會，14日開幕很好奇想去先睹為快，當時在水域發現光火一度以為是作品「效果」、「創意」，不過見火舌逐漸傳出不對勁，緊急報案，消防隊人員很快趕至，約15分鐘將火勢撲滅，未波及到其他作品。

市府文化局上午進一步說明起火原因，經消防單位評估，因作品位在水域中間，事發時，周遭也沒有可能引發火勢行為或活動，疑為因水氣造成作品內部燈具短路或電線不明原因過載起火，排除人為因素。