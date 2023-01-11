糖尿病6旬翁不適窩家中 警靠一張紙尋獲

66歲黃姓老翁因糖尿病等狀況身體不適，酒後窩在家中未與外界聯繫，其姪女以為老翁失蹤報警。豐原所員警靠著一張電信帳單地址，順利尋獲黃翁躺在住家床上，因身體不適才未與家人聚餐、聯繫，所幸虛驚一場，解除失蹤人口協尋，黃也在春節前夕與家人團聚。

豐原警分局豐原派出所前天接獲大甲警分局大甲派出所轉報，據了解，66歲的黃姓老翁姪女向大甲警方報案，稱前晚10點多撥打老翁手機聯繫，電話那頭聲音模糊不清，僅聽見微弱氣息聲，因老翁獨居且患有糖尿病，擔心老翁安危故報警協尋。

豐原所員警許哲恩及廖婉凌接獲轉報後，透過老翁手機基地台位置研判，人可能在電信帳單地址的豐原區市前街租屋處，經房東陪同上樓，在門外呼喊皆無人回應且門未上鎖，情急之下進入房內找尋老翁身影。

警方見老翁躺臥床上不動，敲擊床邊多次後，老翁才睜開雙眼轉向警方，下床手寫表達因下午喝酒後發現喉嚨不適無法正常發聲，原預計與家人出遊只好取消，返家休息。

黃翁表示，自己身體狀況良好無需就醫檢查。警方與其姪女聯繫老翁平安無事，將老翁載往派出所完成撤尋手續。

豐原派出所所長林樹鉉表示，若有身心障礙人士或獨居家人等突然失聯，可以立即至鄰近派出所報案協尋，警方將全力以赴、積極協助，讓民眾都能平安快樂團圓過好年。