從警42年功成身退 許鍚榮心繫阻詐除暴安良

桃園市警局長許鍚榮本月中旬榮退，42年奉獻人生精華功成圓滿，「對好人更好、對壞人更壞」是他從警最大的信念，7個月前接任桃園市警局長，心擊除暴安良，帶頭向黑幫宣戰和反毒、打詐，他痛恨詐騙，帶領執法保住百姓血汗錢為志，半年阻詐金額較前一年同期多出2.2億元，讓他心中無憾。

許鍚榮在桃園歷練過大溪、龜山、八德、中壢、桃園五個分局及督察長、副局長、局長，桃園市可說是許鍚榮的發跡地，個性沉穩內斂、處事圓融、不愛張揚，在桃園的表現受到前市長鄭文燦賞識，無縫接軌前局長陳國進的棒子，最終他也不負提攜使命。

警政署前署長陳家欽形容許錫榮是傑出的警察首長，在桃園8年資歷完整，最適合擔任桃園市警局長人選，稱讚許錫榮任彰化縣警局長時，尤為重視追查失蹤人口，最著名的案件是帶領彰化縣警局同仁，尋獲失蹤長達12年、失蹤時年僅國小五年級的謝姓女童案。

他擔任桃園市警局長半年多，警方攔阻詐騙金額3億4千多萬元，較前一年同期增加2億2千萬元，查緝網路詐騙144案及抓到犯嫌533人，也比前一年同期增加113案件、犯嫌391人居六都第三，任內毒品查緝六都第一，查扣大麻植株4812株歷來最多，更相繼破獲和救出詐欺集團非法拘禁被害人，讓百姓對治安增加信心。

許錫榮對打擊詐騙最上心，上月他兒子婚禮上，他都差點想趁機對席上親朋好友宣導阻詐，他說，歹徒話術太厲害，連知識分子都被騙，警察只能從阻詐下功夫之外，加強宣導防詐就是「絕無輕鬆工作可領高薪、絕無投資穩賺錢」，試想那些「古意」的民眾存一輩子錢被騙光，有人因此憂鬱症、有人因此自殺，「詐騙集團真是太可惡了」，阻詐平均一人30萬元，可幫助多少善良百姓，是讓他念茲在茲原因。