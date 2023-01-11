影／行員警覺男被詐報警 警肩負「全村的希望」阻詐成功

台中一名男子誤信「買美金投資電商高獲利」詐騙，行員機警及時報警。清水警分局沙鹿分駐所員警趕來耐心勸說，他身上貼的繡牌「全村的希望」幾個字，讓外人看了很有同感。

中市沙鹿區45歲謝姓男子在臉書上發現一則詐騙集團的「外幣投資高獲利」廣告，他和詐騙集團聯繫後，依指示，前天下午到沙鹿區某銀行臨櫃要辦理貸款11萬4千元，並要求匯到指定帳號，行員詢問細節時，謝男無法詳答，行員發覺有異即時報警請求警方協助。

清水警分局沙鹿所警員蔡瑞修與林皇璋到場了解，謝男表示，他從臉書發現高獲利電商投資廣告，想在春節賺一筆，經網路與自稱投資商的詐騙男子聯繫，該男子表示需買美金再轉投資電商商品，可從中獲利30%，但需繳手續費11萬4元，他資金不足才會臨櫃貸款並匯入指定帳戶。

警方了解及查看謝男手機紀錄後，表明這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，謝男才驚覺自己受騙，不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能免於受騙。戴著貼有「全村的希望」繡牌的警員林皇璋耐心解說，他已多次和行員阻詐成功。

據悉「全村的希望」一詞原出自電競比賽，指1隊員在其他隊友死光的情形下，需扛下遊戲輸贏的情況，被稱作「全村的希望」，後因大陸藝人楊超越在綜藝節目自稱是「全村的希望」，讓這詞翻紅，也被印製成T恤、貼紙等商品販賣。林皇璋也有一個「全村的希望」繡牌，貼在防彈衣戰術襯套上。