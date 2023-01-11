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比基本工資低！無業男闖空門2小時 狂搜3處只得手180元
高雄29歲黃姓男子因無業缺錢花用，日前竟心生歹念，潛入楠梓一處民宅翻箱倒櫃，又搜刮一旁汽機車都沒得手財物，但黃男不放棄，跑到附近打烊餐廳，花了2個多小時，費勁一番工夫，才偷走店內180元。事後2名受害人報警，警通知黃男到案，並將他依竊盜罪函送。
楠梓警分局後勁派出所去年12月30日接獲民眾報案稱，家中遭人闖入被翻箱倒櫃，另有店家報案指財物遭竊，警方獲報展開追查。
案發當晚10時許，嫌犯趁住戶大門沒關，闖入住宅搜刮財物，還到一旁未上鎖的汽機車翻找物品，過程中，都沒找到值錢的物品。
未料，嫌犯仍不罷休，當晚11時許，潛入附近打烊的餐廳，在店內櫃檯得手180元之後，騎車逃逸；經犯案機車追查，及相關特徵與身分比對，警方認黃男涉有重嫌，便通知人到案說明。
黃男一直到1月8日才到案，經警方出示相關證據，他才坦承所有犯行；還說因找不到工作，缺錢花用，才會心生歹念出手行竊，且偷來的180元，早已全都花光，警詢後，將他依竊盜罪函送。
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