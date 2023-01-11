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南警攜手宮廟守護學測安寧 出手救助受傷老婦傳佳話
學科能力測驗將於1月13日至15日登場，台南市中西區有2處考場，因四周宮廟眾多，市警二分局員警到各宮廟約制考試期間不要燃放鞭炮，以免影響安寧。警方昨天上午到開山路小南城隍廟拜訪時，恰巧碰到72歲梁老太太踩空階梯跌倒頭部撞花盆，當場血流滿地，員警見狀，緊急協助就醫無大礙。
台南市第二分局所轄有台南女中、家齊高中等2處考場，另有台南大學為預備考場，有近3千名考生準備應試。為維護考場秩序及確保交通順暢，除由分局長朱信憲事前率同幕僚前往考場現勘，妥適規劃交通疏導勤務作為。
昨天由副分局長李忠憲率同員警分赴大埔福德祠、永華宮、小南城隍廟、台南首廟天壇等處逐一宣導周知，並獲各宮廟代表表達全力支持。但於10點40分許前往開山路小南城隍廟拜訪時，恰巧碰到72歲梁老太太前往參香，不料參香完梁老太太未注意階梯，一腳踩空前傾跌倒以致於頭部重撞花盆，當場血流滿地昏厥。
員警立即上前查看，除立即聯繫消防局派遣救護車，幸好老太太一會神智恢復清楚、頭部受創需急送醫院實施傷口縫合。在員警攙扶及一同拉抬救護架送醫治療。
警方說，1月13日至15日考試期間，包括健康路、大埔街沿線道路，將派遣警力維護考場周邊安全秩序及交通順暢；並加派巡邏專責人員針對周邊宮廟等處所加強巡視，確保考場安寧秩序。如有問題，市警二分局也在學校大門處設有機動派出所，並有員警在場提供必要協助。
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