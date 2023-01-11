豐洲警友站長交接 承鋒智慧總經理陳宏圖上任

昨晚，大台中警察之友會豐原辦事處豐洲警友站舉辦卸、新任站長交接典禮暨年終聯誼餐會，由豐原辦事處主任林崇稼主持交接，地方仕紳皆出席見證。新任站長陳宏圖允諾承襲一貫服務精神，繼續當警察強而有力的後盾。

豐洲警友站卸任站長陳正一是龍興生化國際股份有限公司董事長，曾任神岡順天宮主任委員，對地方公益事務付出不遺餘力。

豐洲派出所指出，陳正一於站長任內補助投保員警意外險，讓同仁執勤無後顧之憂，每月頒發破案獎金、特定節日加菜金，另強化員警執勤服勤裝備如藍芽連線安全帽、訂做新式警用制服等，特別一提是製作虹吸式行動咖啡餐車，能讓員警休憩喝一下咖啡放鬆心情；鼓勵員警工作士氣，全心為轄區治安、交通打拚。

新任站長陳宏圖是承鋒智慧股份有限公司總經理，平時對於地方公益事務，都積極投入參與，長期以來也擔任豐洲警友站副站長、神洲社區發展協會理事長、豐洲國小校友會會長等職務，對地方事務、教育付出不遺餘力。