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豐洲警友站長交接 承鋒智慧總經理陳宏圖上任

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨晚，大台中警察之友會豐原辦事處豐洲警友站舉辦卸、新任站長交接典禮暨年終聯誼餐會，由豐原辦事處主任林崇稼主持交接，地方仕紳皆出席見證。新任站長陳宏圖允諾承襲一貫服務精神，繼續當警察強而有力的後盾。

豐洲警友站卸任站長陳正一是龍興生化國際股份有限公司董事長，曾任神岡順天宮主任委員，對地方公益事務付出不遺餘力。

豐洲派出所指出，陳正一於站長任內補助投保員警意外險，讓同仁執勤無後顧之憂，每月頒發破案獎金、特定節日加菜金，另強化員警執勤服勤裝備如藍芽連線安全帽、訂做新式警用制服等，特別一提是製作虹吸式行動咖啡餐車，能讓員警休憩喝一下咖啡放鬆心情；鼓勵員警工作士氣，全心為轄區治安、交通打拚。

新任站長陳宏圖是承鋒智慧股份有限公司總經理，平時對於地方公益事務，都積極投入參與，長期以來也擔任豐洲警友站副站長、神洲社區發展協會理事長、豐洲國小校友會會長等職務，對地方事務、教育付出不遺餘力。

豐原警分局表示，感謝卸任的陳正一站長，在這2年的任期內與警友顧問們，協助推動警政工作，慰問員警辛勞、鼓勵員警士氣，同時更擔任警民溝通橋梁，對警民關係的促進及警察形象的提升助益良多；新任的陳宏圖站長有著過去長期投入地方公益事務的經歷，相信在他的帶領下，豐洲警友站一定會成為警察同仁最堅實的後盾。

大台中警察之友會豐原辦事處豐洲警友站，昨舉行卸任站長陳正一(左)、豐原辦事處主任林崇稼(中)、新任站長陳宏圖(右)交接布達典禮。圖／台中市警察局豐原分局提供
大台中警察之友會豐原辦事處豐洲警友站，昨舉行卸任站長陳正一(左)、豐原辦事處主任林崇稼(中)、新任站長陳宏圖(右)交接布達典禮。圖／台中市警察局豐原分局提供

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