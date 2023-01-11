台中市大甲區一棟移工宿舍前一輛電動自行車昨天深夜起火，火勢猛烈，共燒毀10輛自行車和機車，一名女移工逃出時雙腳被燙傷，5移工嗆傷皆送醫治療，起火原因由消防局火調人員調查中。

大甲移工宿舍前電動自行車起火燬10車 1燙傷5嗆傷。圖／台中市消防局提供

台中市消防局昨晚11點39分獲報，台中市大甲區慈德路民宅前有車輛起火，派遣幼獅、大甲、外埔分隊及第五大隊，出動消防車11輛、救護車4輛、人員33名，幼獅分隊長楊喻翔帶隊前往搶救，第五大隊王明輝組長前往指揮。