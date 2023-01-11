大甲移工宿舍前電動自行車起火燬10車 1燙傷5嗆傷
台中市大甲區一棟移工宿舍前一輛電動自行車昨天深夜起火，火勢猛烈，共燒毀10輛自行車和機車，一名女移工逃出時雙腳被燙傷，5移工嗆傷皆送醫治療，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局昨晚11點39分獲報，台中市大甲區慈德路民宅前有車輛起火，派遣幼獅、大甲、外埔分隊及第五大隊，出動消防車11輛、救護車4輛、人員33名，幼獅分隊長楊喻翔帶隊前往搶救，第五大隊王明輝組長前往指揮。
一名30歲女移工逃出時雙腳燒傷2度、18%燒傷，救護車送到大甲光田醫院治療，消防人員撲滅火勢後查出，起火點是3層樓出租套房，4樓鐵皮加蓋的外勞宿舍，門口停放一輛電動自行車疑似起火燃燒，火勢昨晚11點50分控制同時撲滅，共燒毀電動自行車8輛、機車2輛，財物損失待查，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。
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