高雄海產店發生砍人衝突 竟是老闆揮刀殺顧客
高雄市新興區自立二路某海產店今天凌晨發生砍人事故，海產店老闆朱姓男子拿酒杯涉嫌砸傷1名酒客後，又去廚房拿出菜刀砍傷另名酒客臉部，2傷者送醫急救。
案發後警方立即接獲報案，到場制伏怒氣未消的朱姓老闆（44歲），逮捕他查辦全案，初步了解，他逐桌敬酒，與認識的潘姓男子（40歲）、劉姓男子（32歲）2酒客因酒後發生言語衝突，朱勃然大怒，涉嫌傷人。
據了解，今天凌晨零時10分左右，朱姓老闆在自己的海產店逐桌敬酒，向顧客打招呼，他疑因酒醉，不滿潘、劉的講話態度，竟和顧客發生言語衝突，朱情緒失控，先以酒杯涉嫌砸傷潘的頭部，又到廚房拿出菜刀，向劉的頭部揮刀，砍傷左臉頰。
旁人趕緊報案，警方到場時，朱姓老闆似乎仍怒氣未消，經警方制伏，坐在一旁；警方找救護車將潘、劉分別送大同醫院和高醫急救歐，暫無生命危險。員警逮捕朱姓老闆，依殺人未遂及傷害罪嫌移送法辦。
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