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蔬菜放店門口10分鐘就被偷 店家PO影片替送菜姊叫屈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄前金區五福三路一家咖啡店前的蔬菜遭竊，店家調閱監視器發現是一對男女路過，偷走送菜姊姊送來的蔬菜，將影片PO網，替送菜姊姊叫屈，指送菜姊一家家幫店家配送蔬菜，賺的是辛苦錢，請網友評理；轄區警方指出，已聯絡當事人，明將製作筆錄，追查偷菜賊。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼文並附上3段影片，指去年12月31日的清晨，「菜放店門口10分鐘就被偷」，地點在前金區五福三路的清晨，送菜姊姊天還沒亮就要去批菜，然後一家一家幫店家配送，算是很辛苦又賺不多的工作，但也是老老實實的工作。

網友在文中指出，當天早上送菜姊姊大約7點50分許，送菜到店裡，因店還沒開，於是將菜放在店家騎樓的椅子後面，並電話通知店家，希望能早點把其餘菜送完。

10分鐘後，大約早上8點，一對男女路過，男的發現椅子後面的菜，還回頭看了一下有沒有攝影機，之後跟同伴走到柱子後面討論，要不要偷，2人討論結果貪念戰勝一切，男的倒退走到蔬菜旁，迅速的蹲下偷走了一袋菜，和女子檢視戰果後離去。

貼文網友表示，雖然只是一袋菜，但這也構成偷竊或侵占罪，如果報案好像又增加麻煩，姊姊每天送菜很辛苦，實在是沒時間跟心力去應付，所以幫姊姊放上爆料，讓大家評評理。

貼文引起網友議論，網友紛紛支持報警，有網友認為「以前也沒問題，可能現在菜太貴了，那一袋大概價值500元」、「不用評，直接報警處理了」、「不能姑息這種人」。

轄區新興警分局警方表示，網路巡邏看到這篇貼文，已連繫通知咖啡店的店家，明天到案製作筆錄，因屬竊盜案，會循線追查偷菜賊到案說明。

高雄送菜姊一早將蔬菜送到前金區五福三路一家咖啡店；未料，10分鐘後卻被男女竊賊偷走。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄送菜姊一早將蔬菜送到前金區五福三路一家咖啡店；未料，10分鐘後卻被男女竊賊偷走。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市前金區五福三路一家咖啡店前的蔬菜遭竊，店家調閱監視器發現一對男女路過，偷走送菜姊送來的蔬菜。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄市前金區五福三路一家咖啡店前的蔬菜遭竊，店家調閱監視器發現一對男女路過，偷走送菜姊送來的蔬菜。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄送菜姊一早將蔬菜送到前金區五福三路一家咖啡店，放在店家椅子後方；未料卻被男女竊賊偷走。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄送菜姊一早將蔬菜送到前金區五福三路一家咖啡店，放在店家椅子後方；未料卻被男女竊賊偷走。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

爆料公社

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