台中港清潔工心肌梗塞送醫搶救 急救宣告不治又神奇恢復脈搏
張姓清潔工今天下午在台中港8號碼頭做港區廁所修繕工程時，疑似心肌梗塞失去呼吸心跳，台中港務消防隊獲報出動救護車將他送醫，經急救後短暫恢復心跳又心跳停止，醫師已宣告不治，後來又發現他恢復脈搏，目前轉往加護病房治療中。
台中港務分公司發包做港區廁所修繕工程，承包廠商今天派8名工人施工，55歲張姓男清潔工今天下午2點多整理環境時，突然感到身體不適，疑似心肌梗塞，同事打119，消防隊緊急派救護車送他到梧棲童綜合醫院急救。
台中港務分公司表示，台中港務消防隊與梧棲童綜合醫院聯繫後，今晚獲知張姓工人經急救後恢復心跳，目前轉至加護病房觀察中。
童醫院表示，患者今天下午2點57分送到醫院時已無呼吸心跳，搶救後，下午3點33分恢復心跳，但一分鐘後又沒呼吸心跳，經確認後宣告不治，但下午4點8分醫護人員要整理他的搶救管路時發現，他又有脈搏心跳，立即搶救，送加護病房觀察中。
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