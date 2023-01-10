女學生遭砂石車輾過腦死 捐贈器官至少助5人

冬山鄉發生砂石車輾人車禍，被害女學生被輾在輪下，宣告腦死後，家屬與主治醫生討論決定捐贈器官。圖／宜蘭消防局提供

宜蘭縣冬山國中游姓女學生3日遭疑似闖紅燈的砂石車輾過，陷入昏迷，之後被判定腦死，家屬決定捐贈她可用器官。今天凌晨，器捐手術完成，至少助5人，遺愛人間。

年僅13歲的游姓女學生3日下課途中，行經冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口時，依照綠燈號誌橫越馬路，但遭疑似闖紅燈的砂石車撞上輾過，被壓在車輪下，脫困後送醫，到院前一度沒有生命徵象，經過急救才恢復生命徵象，並在加護病房接受觀察，沒有脫離險境。

事發後，游姓女學生的家人每天都在加護病房陪她說話，班上學生也摺紙鶴為她集氣祈福，期盼她早日康復，回校上課。

羅東聖母醫院表示，游姓女學生6日瞳孔放大，神經內科醫師判定腦死，喚不回正要綻放的青春生命，家人決定讓她的愛延續，捐贈可用器官遺愛人間。

院方出，醫療團隊昨天完成游姓女學生最終腦死判定，並將她送進開刀房；今天凌晨2時，器官捐贈手術結束，捐出的器官至少可造福5人。