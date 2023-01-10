金門民宅頂加佛堂失火 消防7車17人10多分鐘內撲滅
金門縣金寧鄉一處民宅頂樓傳出火警，金門消防局表示，中午左右接獲民眾報案金寧鄉有民宅失火，立即出動各式車輛7輛及人員17人搶救，並於11分鐘左右內撲滅，後發現是透天民宅頂樓加蓋的佛堂，燃燒範圍為佛桌附近。
消防局說明，今中午12時12分接獲民眾報案，金寧鄉一處民宅發生火警，地點位於金寧鄉下堡一處民宅，火災發生當時，從外部就可見到濃濃黑煙，情況相當危急。
消防局表示，當時立即出動各式車輛7輛及人員17人，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，發現起火處為透天民宅頂樓加蓋的佛堂，主要燃燒範圍為佛桌附近。
救災車組抵達後，指揮官立即指派消防人員由一樓入口處布線入室搶救，於短時間內在12時23分將火勢撲滅，並協助排煙及殘火處理，該處燃燒面積約為8平方公尺，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火調科人員調查當中。
陳叁奇呼籲，如有燒香拜拜等祭祀活動，務必要謹記「人離火熄」，平時於家中也避免堆放過多雜物，以防災時阻礙人員逃生。
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