又見這款「羞辱至極假鈔」 桃園警逮2嫌

繼彰化警方查獲號碼「HR484268XD」新台幣千元假鈔，桃園警方今天表示，日前有2人持千元假鈔買檳榔，獲報後查緝2名嫌疑人到案。圖／警方提供

繼彰化警方查獲號碼「HR484268XD」新台幣千元假鈔，桃園警方今天表示，日前有2人持千元假鈔買檳榔，獲報後查緝2名嫌疑人到案。據了解，2嫌所持假鈔號碼與彰化查獲的相同。

彰化縣警察局員林分局永靖分駐所長劉晏誠4日接受媒體聯訪指出，接獲攤商報案指稱在套圈圈的攤位有年輕人拿千元大鈔說要玩遊戲，後來攤商收到的7張千元假鈔，鈔票號碼都是「HR484268XD」。

另外，日前有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文表示，他在桃園市八德區經營的檳榔攤有收到千元假鈔，已向派出所報案。

對此，八德警分局人員告訴中央社記者，有關八德區的案件，警方是在2日獲報，指有2名民眾駕車到某處檳榔攤使用千元假鈔消費後離去。獲報後，立即調閱監視器並迅速查緝2名嫌疑人到案，同時查扣所使用千元假鈔進行鑑定。

據了解，桃園市八德區檳榔攤業者所收到的假鈔號碼是「HR484268XD」，它與在彰化查獲到千元假鈔的號碼是相同。

桃園警方表示，將依行使偽造貨幣罪嫌，將2人移送桃園地方檢察署偵辦。

警方提醒民眾或商家，春節期間使用貨幣頻繁，在接收貨幣時，不妨留意辨識凸起觸感、透視水印、變色油墨、安全線、隱藏字、光影變化箔膜、條狀箔膜及加印字樣等特徵，以避免財務損失。