白牌車違規載客3人賺100元 苗栗監理站處罰10萬元

苗栗監理站會同警方今天在苗栗農工附近，攔查1輛白牌車違規載3名學生，收取100元車資，將依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及吊扣汽車牌照4個月。

監理站稽查人員、苗栗縣警察局員警今天上午在苗栗火車站、苗栗農工附近，針對可疑車輛予以攔檢，發現1輛轎車載客3名學生至苗栗農工準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承從苗栗火車站搭車至苗栗農工，付費車資3人100元。

監理站將依規定處罰駕駛10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月，監理站強調如此重罰，不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢指出，白牌車駕駛使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。